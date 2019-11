Mogi: exposição sobre biodiversidade da Mata Atlântica pode ser vista até este sábado

Os mogianos que quiserem ver a exposição “Biodiversidade da Mata Atlântica”, na Ilha Marabá, podem visitar o espaço nesta sexta-feira (29), até às 17 horas, ou no sábado (30), das 9 às 14 horas. A mostra conta com espécies coletadas por alunos do curso de Biologia da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), que atuam como monitores e dão explicações detalhadas aos visitantes. A entrada é gratuita.

Além disso, quem for ao local também pode passear na trilha da Ilha Marabá, que dá acesso à margem do rio Tietê. No local, técnicos da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente também fazem demonstrações práticas, como a que simula o efeito da chuva em áreas com e sem mata.

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, lembra que a exposição foi aberta no dia 20 de novembro, durante o evento de apresentação do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA). Como a exposição atraiu um grande número de pessoas, ele solicitou à UMC uma prorrogação do prazo – o que foi atendido pela universidade: “É uma ação de educação ambiental e as pessoas que vêm aqui na Ilha Marabá estão gostando muito”, explicou.

O diretor da Secretaria do Verde, André Miragaia, acompanha as visitas todos os dias e observa que as pessoas ficam admiradas com a mostra: “Recebemos alunos da rede municipal, jovens, adultos e idosos. Todos aprendem um pouco mais sobre as espécies da Mata Atlântica e aproveitam para conhecer a Ilha Marabá, que oferece uma trilha pela mata até a margem do rio Tietê”, acrescenta.

Entre as espécies que podem ser vistas estão aranhas, abelhas e cobras, entre outros. Nesta sexta-feira (29/11), por exemplo, a Ilha Marabá recebeu mogianos que frequentam a Praça da Juventude, no Jardim Layr: “Acompanhamos a visita do grupo e eles gostaram do que viram”, diz Miragaia.

Plano Municipal da Mata Atlântica

Apresentado no dia 20 de novembro, na Ilha Marabá, o Plano Municipal da Mata Atlântica está disponível no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes para ser lido, analisado e receber sugestões (clique aqui para ter acesso à página com o material). Os interessados podem fazer contribuições para o plano até fevereiro do ano que vem, quando uma reunião do Conselho Mogiano de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Comoma) analisará todas as sugestões e fará a votação do documento.

O plano é um instrumento legal que direciona a ação dos municípios na conservação e recuperação da vegetação nativa da Mata Atlântica, previsto pelo artigo 38 da Lei da Mata Atlântica (11.428/06). “O evento de lançamento, na Ilha Marabá, foi um sucesso e recebeu um ótimo público, com estudantes, professores, ambientalistas e autoridades. Agora estamos recebendo sugestões para aprimorar o documento”, explicou o secretário Daniel Teixeira de Lima. A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) foi parceira na elaboração do estudo, que traz números, gráficos e imagens da realidade ambiental.

A apresentação do plano ocorreu durante uma reunião ordinária do Comoma e mostrou um diagnóstico amplo e bem elaborado sobre a realidade ambiental de Mogi das Cruzes, com uma série de dados inéditos para o trabalho de gestão na área.