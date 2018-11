Mogi fará 1º Hackathon sobre Segurança Pública em fevereiro de 2019

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizará, em fevereiro de 2019, o 1º Hackathon sobre Segurança Pública de Mogi das Cruzes. O evento visa propor às startups e empreendedores a criação de soluções tecnológicas para problemas ligados à segurança pública da cidade. A organização está sendo feita pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Social, Segurança Pública, Gabinete e Coordenadoria de Comunicação.

O Hackathon é uma maratona de programação, em que os participantes ficam concentrados em um espaço por um ou mais dias. “O Hackathon é uma grande oportunidade para reunir startups e empreendedores para pensarem soluções na área de tecnologia para nossa cidade. Temos vistos os resultados desta parceria entre o poder público e os empreendedores com o Polo Digital e a expectativa é grande para este trabalho na área de segurança”, disse o prefeito Marcus Melo.

O evento surgiu em 1999 e reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software ou de novos negócios. Em Mogi das Cruzes, o evento seguirá o Hack Day Manifesto, documento internacional, reconhecido por toda a comunidade de desenvolvedores e utilizado por grandes empresas e órgão e serve como guia para a organização destas maratonas.

Referência na região no empreendedorismo de inovação, o Polo Digital de Mogi das Cruzes será o ponto de apoio do Hackathon. “O Polo Digital realizou em pouco mais de um ano de atividade uma série de eventos envolvendo as startups de nossa cidade, que têm um grande potencial de crescimento e com certeza irão trazer soluções importantes para a segurança de nossa cidade”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Clodoaldo de Moraes.

A organização do evento também prevê a participação de uma bancada de mentores, que será formada pela associação Alto Tietê Valley, comunidade criada com o objetivo de unir forças para fomentar a cultura de empreendedorismo na região do Alto Tietê. “São profissionais com experiência no segmento de startups e empreendedorismo de inovação, que serão um importante apoio para os nossos participantes”, disse o coordenador do Polo Digital de Mogi das Cruzes, Rodrigo Garzi.