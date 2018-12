Mogi fará parte neste domingo do Natal nos Trilhos – Expresso Paulista

Mogi das Cruzes fará parte neste domingo (23) do Natal nos Trilhos - Expresso Paulista, uma viagem inédita que irá percorrer 130 quilômetros pelas linhas 7 e 11 da CPTM, partindo às 15h de Jundiaí, passando por Várzea Paulista, Franco da Rocha, Caieiras, Perus, Jaraguá, Pirituba, Lapa entre outros, até chegar na estação da Luz, por volta das 17h30. Após 30 minutos de parada, o expresso segue para Guararema, passando pelo Brás, Tatuapé, Mogi das Cruzes, Sabaúna, Luiz Carlos, entre outras.

A locomotiva 7202 e o carro PI-3102 estarão totalmente decorados, com iluminação de Natal. Além da celebração do período natalino, a composição realiza a viagem também como tributo a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que neste ano completou 150 anos de fundação.

O objetivo do evento é divulgar o trabalho de preservação ferroviária realizado pela ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária e Rumo Logística, além de divulgar a ferrovia como importante modal de transporte para a nação e vetor da atividade turística, por meio dos trens e bondes do Estado de São Paulo.

Sobre a locomotiva

A 7202 é uma locomotiva do modelo C30-7A, fabricada pela General Eletric em sua fábrica em Campinas(SP), em 1990. Fazia parte de um lote de sete unidades adquiridas pela então Cutrale Quintella para uso nas linhas da FEPASA. Circulou até o início de 2017, quando foi então desativada juntamente com todas as demais.

Seis das sete unidades foram vendidas como sucata, para desmanche, sendo que dessas seis somente a 7202 não foi sucateada. Em julho de 2018, a ABPF adquiriu a locomotiva da empresa particular que a possuía, sendo então a locomotiva levada para as oficinas da Rumo Logística em Araraquara, onde foi lavada, revisada, colocada novamente em condições operacionais e recebeu uma nova pintura comemorativa, em homenagem aso 150 anos da pioneira Cia. Paulista de Estradas de Ferro.

O carro salão/bar: Trata-se de um carro de aço inoxidável, fabricado em 1962 pela MAFERSA para a então Estrada de Ferro Araraquara, uma das formadoras da FEPASA. Em 1996 foi transformado em Salão/TV-Bar pela FEPASA, para integrar a composição do Expresso Azul. Após realizar poucas viagens, passou a ser usado pela diretoria das empresas sucessoras esporadicamente, até que em 2010 foi retirado de operação. Em 2018 foi cedido pelo DNIT para a ABPF, que com apoio da Rumo o levou de Rio Claro para Paulínia, onde o carro foi lavado e passou por revisão completa em uma empresa especializada na reforma e manutenção de vagões, estando 100% operacional e dentro dos padrões exigidos. Este é o único carro desse tipo existente, sendo portanto um raro exemplar.

Turismo ferroviário

O estado de São Paulo conta com 15 trens e bondes turísticos em operação em diversas cidades que permitem resgatar, valorizar e preservar a memória da ferrovia no país. O turismo em suas relações com a ferroviária traduz-se em uma oportunidade de promover os roteiros existentes e possibilitar uma experiência única a seus visitantes, com paisagens, atividades e ambiente agradável, divertido e rico em história.