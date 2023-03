Mogi faz balanço da Saúde do último quadrimestre de 2022

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde esteve na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na manhã desta terça-feira (28/02), para apresentação da audiência pública de prestação de contas do 3º quadrimestre de 2022.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, acompanhado da adjunta Rosângela Cunha, fez a abertura e dividiu com diretores e coordenadores técnicos as informações detalhadas sobre cada setor. A audiência foi conduzida pelo vereador Otto Rezende e os vereadores e assessores presentes puderam esclarecer suas principais dúvidas.

Na Atenção Primária, foram ofertadas 138.495 consultas distribuídas entre Clínica Médica (49.764); Ginecologia e Obstetrícia (26.402); Pediatria (19.109) e Odontologia (43.220). Entre os exames de Rede Básica, foram realizadas 59.150 coletas laboratoriais e 8.090 coletas de Papanicolau. No total, foram realizados 450.245 exames, ou seja, uma média de sete análises distintas por paciente.

Já a Estratégia Saúde da Família realizou 314.738 visitas domiciliares no último quadrimestre de 2022, além de 38.529 consultas médicas, 17.565 consultas de enfermagem, 23.374 consultas odontológicas. Atualmente, o município soma 87.447 pessoas cadastradas em 17 unidades.

A Área de Atenção Especializada inclui exames, consultas e procedimentos de diversas especialidades ofertadas pelo município e pelo Governo do Estado, além das auditorias dos serviços prestados. De setembro a dezembro do ano passado, foram realizadas 6.396 auditorias entre autorizações de internação hospitalar do Hospital Municipal e Santa Casa e de prontuários relacionados a convênios e contratos.

No último quadrimestre de 2022, foram realizadas 48.530 consultas de especialidades, das quais 39.618 em unidades da gestão municipal, como a Única de Jundiapeba, e 8.912 em unidades estaduais. Também foram realizados 48.946 exames diagnósticos (33.903 na rede municipal e 15.043 na rede estadual).

Faltas

Nas duas áreas de atendimento, Primária e Especializada, os altos índices de absenteísmo continuam sendo um desafio da gestão pública. Somente na Rede Básica, foram registradas 24.568 faltas de pacientes, o que representa uma média de 18% de absenteísmo.

As ausências sem aviso prévio por parte dos pacientes geraram uma perda de 9.277 consultas de clínica médica; 5.522 consultas de ginecologia; 4.621 consultas de pediatria; e 5.148 de odontologia.

Entre as Especialidades, como cardiologia, neurologia e dermatologia, foram perdidas 8.642 consultas e 9.732 exames no primeiro quadrimestre deste ano, o que corresponde a 18% e 20%, respectivamente.

No final do evento, o secretário William Harada convidou os vereadores e público presente para a inauguração solene do Vagalume Saúde Infantil, marcada para o próximo sábado (04/03), às 10 horas. O novo equipamento funcionará, a partir das 7 horas de segunda-feira (06/03), na rua Manuel de Oliveira, 30, no bairro do Mogilar.