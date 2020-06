Mogi faz reunião com a Caixa sobre linhas de crédito

O prefeito Marcus Melo se reuniu, na manhã desta sexta-feira (26/06), com o superintendente executivo de varejo da Caixa Federal na região, Rodrigo Lopes de Souza Pinto, para discutir as linhas de crédito disponíveis para micro e pequenas empresas durante a crise causada pelo novo coronavírus. Na sequência, o representante da instituição financeira participou de uma videoconferência com representantes de entidades representativas da cidade para explicar o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

“Auxiliar as empresas de Mogi das Cruzes com informações sobre como acessar crédito durante esta crise é uma das ações que fazem parte do Plano de Retomada Econômica, que está sendo desenvolvido. Proporcionar este contato direto da Caixa Federal com as entidades representativas faz parte deste esforço da Prefeitura para multiplicar o acesso às informações e ajudar na manutenção dos negócios, dos empregos e da renda dos mogianos”, destacou Marcus Melo.

Durante a videoconferência, o superintendente executivo de varejo da Caixa Federal na região explicou a estrutura da Caixa Federal em Mogi das Cruzes e duas linhas de crédito, o Pronampe e o Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe).

“A Caixa vem se colocando como uma instituição para minimizar os impactos criados pela pandemia. A proposta é passar as informações sobre as linhas de crédito e como estamos estruturados para atender as empresas. Quero agradecer à Prefeitura pelo espaço e por este contato em que temos a possibilidade de divulgar as ações para minimizar os efeitos da crise, principalmente para as empresas da nossa região”, disse Rodrigo Lopes de Souza Pinto, que esteve acompanhado do gerente geral da agência central da Caixa, Rafael Borges Domingos.

A iniciativa foi elogiada pelos participantes. “Parabéns à Prefeitura por esta iniciativa, que é fundamental. Foi em uma reunião na Prefeitura que estreitamos a parceria entre o Sebrae e a Caixa. Hoje, os resultados que a Caixa apresenta em Mogi das Cruzes e região são referências para todo o estado”, afirmou o gerente regional do Sebrae-SP, Sérgio Gomik.

Mogi estuda utilizar recursos do Pronampe e do Fampe