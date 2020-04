Mogi e Ferraz registram nova morte por Covid-19; pacientes infectados chegam a 265

ATUALIZADO ÀS 18H34

Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos registram uma nova morte em decorrência da Covid-19 nessa quarta-feira (15). A região agora soma 31 óbitos em decorrência do vírus, dois a mais do que o levantamento dessa terça-feira (14).

A vítima de Mogi era uma mulher de 70 anos e em Ferraz a vítima foi um homem de 94 anos. Não há outras informações sobre os pacientes.

Os óbitos na região estão registrados em Arujá (1), Ferraz de Vasconcelos (4), Itaquaquecetuba (3), Mogi das Cruzes (12), Poá (2), Santa Isabel (1), Suzano (8).

Além dos óbitos, o Alto Tietê registra 265 pacientes infectados pelo vírus. São 21 novas confirmações comparado ao levantamento dessa terça-feira.

O número de casos confirmados estão presentes em todos os municípios da região: Arujá (22), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vaconcelos (40), Guararema (2), Itaquaquecetuba (55), Mogi das Cruzes (94), Poá (12), Salesópolis (1), Santa Isabel (4) e Suzano (34).

Recuperados

O Condemat passou a divulgar, desde essa terça-feira, o número de casos recuperados. Na região, 137 pacientes se recuperaram do coronavírus. A cidade de Mogi lidera na região com 49 curados.

Na sequência vem Itaquá com 47, Suzano com 22, Poá com cinco, Ferraz com dois, Santa Isabel com três curados e Biritiba com um paciente livre da Covid-19.

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 2495 possíveis infectados, onde 617 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves.

Em número de casos suspeitos, Itaquá ainda lidera, conforme os últimos levantamentos. Além dos casos confirmados e de óbitos, são 658 pacientes monitorados na cidade, sendo que 141 apresentam sintomas graves e esperam por exames.