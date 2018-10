Mogi ganha 11 novas câmeras de monitoramento e mais 3 Praças Digitais

A Prefeitura de Mogi das Cruzes ampliou os serviços de tecnologia para melhoria da segurança e da inclusão digital na cidade com a instalação de 11 novas câmeras de monitoramento e mais três Praças Digitais que oferecem acesso gratuito à internet. São dez câmeras no distrito do Taboão, em parceria com a Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab), e uma em Sabaúna, que garantem a vigilância 24 horas por dia nesses locais. Já as praças digitais foram implantadas em Taiaçupeba, centro comercial do Rodeio e Sabaúna.

A cidade possui atualmente mais de 300 câmeras de monitoramento, entre equipamentos localizados em espaços públicos e em prédios municipais que integram um conjunto de ações dirigidas à prevenção da violência.

O sistema é monitorado pela Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp), sendo que as imagens de 31 dessas câmeras estão disponíveis no site da Prefeitura. O serviço pode ser acessado em http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/camera-ao-vivo.

As imagens serão atualizadas a cada 5 segundos e o internauta pode verificar, em tempo real, a movimentação das regiões atendidas e as condições do trânsito, entre outras informações.

Além desses mais de 300 equipamentos em operação, a Prefeitura abriu licitação para 22 novas câmeras que serão instaladas em diversas regiões da cidade. Também está em fase de testes a integração de câmeras privadas à Ciemp.

A administração municipal também faz a manutenção dos aparelhos e, quando necessário, a reposição. Recentemente, houve a reposição de uma câmera instalada no encontro da Avenida Cavalheiro Nami Jafet com a Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, numa parceria com a empresa Rinnai.

Wi-Fi

Com as três novas Praças Digitais, Mogi das Cruzes chega a 11 pontos com conexão sem fio e gratuita à internet. Além de Taiaçupeba, centro comercial do Rodeio e Sabaúna, o serviço já estava disponível no Largo do Rosário e praças do Carmo e Oswaldo Cruz (todos na região central) e da Liberdade (Jundiapeba), terminais de ônibus Central e Estudantes e nos parques Centenário e Leon Feffer. O acesso à rede mundial é feito por meio de check-in na rede social Facebook.

Compromisso

A instalação de uma Praça Digital e de uma câmera de monitoramento na região central de Sabaúna atende a um compromisso assumido pelo prefeito Marcus Melo em agosto, em reunião com moradores do distrito pelo “A Cidade É Aqui”. Por esse projeto, a Prefeitura vai a um bairro para prestar contas daquilo que foi feito, sobre o que está planejado e também para ouvir a população. A próxima reunião será no dia 30, para a região da Vila Cintra, Vila Jundiaí e Jardim Modelo.