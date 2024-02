Mogi ganha novo espaço de Dança e Cultura em Braz Cubas

Há 25 anos em Mogi das Cruzes, Fernanda Moretti Arte do Movimento, escola de dança e produtora cultural, inaugura no sábado de Carnaval (10 de fevereiro), um novo espaço para atender seu público, na Rua Schartzmann, 357, 2º andar, Braz Cubas.

A ampliação das atividades traz salas para cuidados do corpo, aulas de balé avançado e para crianças a partir dos 4 anos de idade. O espaço também vai abrigar o projeto artístico social Transversal e outras iniciativas financiadas pelos editais municipais PROFAC, LIC E LPG.

Além da sala para as aulas técnicas de jazz dance, balé clássico e contemporâneo denominada Espaço Inspiração e Transpiração, haverá uma sala especialmente destinada ao ensino da dança para crianças entre 4 e 7 anos e também outras atividades lúdicas de criação corporal e teatro. É a Sala Pêssego - Espaço Brincante.

Ao lado, a Sala Azul - Espaço Corpo, será destinada às aulas e atendimentos individuais para terapias e cuidados do corpo, como Pilates, Eutonia, Educação do Movimento, Massoterapia, Osteopatia e Terapias Florais de Bach.

O Espaço Descanso e Convivência comporta uma área para repouso com biblioteca especializada em dança, performance e teatro, sendo logo à frente o Espaço Café, para repor energias e trocar conversas.

A Escola de Dança Fernanda Moretti oferece a formação profissional de bailarinos e bailarinas junto com a formação de professoras de dança, em aulas de pedagogia do movimento, consciência corporal e escrita e gestão de projetos.

"A ideia é que o profissional esteja preparado para as diversas possibilidades do mercado de trabalho", destaca a produtora artística Fernanda Moretti.

Por outro lado, adultos que nunca dançaram e não pretendem ser profissionais, mas apenas cuidar da saúde corporal e emocional, também frequentam a escola.

"São pessoas que iniciam o aprendizado da dança já no corpo adulto e quando menos percebem, estão no palco realizando sonhos e se divertindo", esclarece.

O ambiente físico para tudo isso terá em breve seu ambiente virtual, com a renovação do site da produtora a ser lançado na primeira semana de março. Mas o público já pode conferir as atividades oferecidas pelas páginas das redes sociais ou no site antigo fernadamoretti.com.br.

Inauguração

Neste sábado, ao conhecer o espaço, o público poderá conferir apresentações de dança clássica e contemporânea em solos, duos e trios apresentados pelas alunas formadas pela escola de dança. Serão breves performances que acontecerão por 15 minutos às 10h30, às 11h30 e 12h30.

Projetos especiais

A produtora Arte do Movimento administrará vários projetos gratuitos neste ano. Artistas e público de toda região do Alto Tietê poderão se beneficiar ao assistir, fazer aulas ou participar de elencos a serem formados. O financiamento é feito através dos editais municipais de fomento e incentivo à cultura.

Ainda em fevereiro serão selecionados bolsistas para a quarta edição do Transversal, projeto que oferece formação completa em dança com auxílio de cestas básicas, fisioterapia e psicologia, tudo financiado pela LIC e patrocinado pela Rinnai: "Estamos em busca de novos patrocinadores para que o projeto cresça e se fortaleça", salienta Fernanda.

Já em março haverá audição para formação de elenco do espetáculo Coisas de Criança, através do edital da LPG; em abril haverá a 3ª Mostra do Corpo Contemporâneo, que desta vez contempla a modalidade Performance, financiada pelo PROFAC.