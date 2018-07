Mogi implanta faixa preferencial de ônibus em corredor viário

Mogi das Cruzes está implantando faixa preferencial para circulação de ônibus no corredor formado pela rua José Bonifácio e pela avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco. A medida faz parte dos trabalhos de revitalização da sinalização da região central e melhoria da mobilidade urbana.

A implantação das placas de sinalização começou nesta quinta-feira, dia 5, e está sendo feita pelas equipes da secretaria. Com a medida, a faixa da direita das vias terão o trânsito preferencial de ônibus.

“Já temos um grande respeito da faixa de ônibus pelos veículos, mesmo sem a sinalização implantada. Com a faixa preferencial, a circulação dos ônibus será ainda mais facilitada, beneficiando os passageiros que poderão chegar mais rápido a suas casas, trabalho, estudo ou compromissos”, destacou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou ainda que não estão previstos problemas para a fluidez do trânsito com a nova faixa. “Na prática, a maioria dos motoristas já respeita a faixa da direita destas vias como espaço para o transporte coletivo”, disse.

Além do corredor da rua José Bonifácio e da avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, a Secretaria Municipal de Transportes está estudando outros locais que poderão receber faixas preferenciais. A rua Ipiranga é um dos locais que deverão ser beneficiados.

Nova faixa

A Secretaria Municipal de Transportes também implantou uma nova faixa para pedestres na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, em frente ao prédio-sede da Prefeitura. Nos primeiros dias de operação, agentes municipais de trânsito estão acompanhando a travessia.

“Este é um ponto em que foi identificado pelas observações e levantamentos feitos pela secretaria como de risco para os pedestres, uma vez que as pessoas saíam da Prefeitura pela escadaria e atravessavam a avenida entre os carros. Com a nova faixa, esperamos que haja uma melhoria na segurança dos pedestres, que é prioridade no trabalho da secretaria”, disse José Luiz.

A pasta está realizando ainda um grande trabalho de revitalização da sinalização de trânsito da região central da cidade e do Centro Cívico. As intervenções beneficiam vias importantes como as ruas José Bonifácio, Navajas, Major Pinheiro Franco, Olegário Paiva e a avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco.