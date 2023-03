Mogi inaugura Vagalume Saúde Infantil com investimento de R$ 1 milhão para atender 11 mil crianças

O prefeito Caio Cunha (Podemos) inaugurou na manhã neste sábado (4), o novo Vagalume Saúde Infantil 24 horas para atender 11 mil crianças por mês, em Mogi das Cruzes.

O equipamento, localizado na Rua Manuel de Oliveira, 30, no bairro do Mogilar (antigo prédio do Pró-Mulher), humaniza e amplia o atendimento do serviço de Pronto Atendimento.

O prefeito vistoriou o prédio acompanhado das autoridades locais. Estavam presentes o deputado André do Prado (PL), o prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi (PL) e o prefeito de Guararema José Luiz (PL), além de vereadores e secretários. A população também lotou o espaço para acompanhar a inauguração.

Durante coletiva, o prefeito falou de outros assuntos pertinentes à saúde de Mogi. Disse que deve fazer um estudo para abrir o prédio da Maternidade da Santa Casa em conjunto com o Governo do Estado. “Só dá para abrir a maternidade com um convênio de custeio com o Estado. São quase R$ 4,5 milhões para manter o prédio. É uma demanda importante para a cidade, a Santa Casa atende toda a região. Se o Estado não fizer o convênio, vamos ocupar aquele prédio e dar uma utilidade”, disse.

Ele também anunciou a mudança do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Caps), em Mogi das Cruzes, que deve ser transferido em julho deste ano.

Para o Vagalume foram investidos R$1 milhão para reforma da unidade do antigo Pró-Criança. Deve atender cerca de 11 mil crianças por mês. Para custear o prédio a Prefeitura vai investir R$1,5 milhão por mês para manter o funcionamento da unidade. O Vagalumes será uma referência de atendimento para crianças de 0 até 12 anos 11 meses e 30 dias que residem nas cidades do Alto Tietê.

ABERTURA

O Vagalume Saúde Infantil será aberto ao público nesta segunda-feira, dia 6 de março, a partir das 7 horas.

A nova unidade funcionará 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Para isso, a nova estrutura conta com seis consultórios médicos (o Pró-Criança possui quatro); 15 pontos de inalação (são 10 no Pró-Criança); três leitos de emergência (antes era apenas um) e cerca de 100 lugares de espera em recepções lúdicas e humanizadas, salas e anexos.

Toda a equipe médica e de enfermagem é especializada em Pediatria e o atendimento tem como prioridade para casos de emergência, conforme classificação de risco realizada na chegada de cada paciente. Há, ainda, psicólogo para acompanhamento e orientação dos casos necessários, das 10 às 22 horas.

Para completar, a unidade conta com uma farmácia interna instalada para atendimento exclusivo dos pacientes em consulta no local. A estrutura atende à reivindicação dos pais que passavam no Pró-Criança e depois tinham que seguir para outro posto de saúde para retirada do medicamento prescrito pelo médico.

O grande diferencial do Vagalume é o atendimento especializado e humanizado, com total acolhimento para crianças com transtorno do espectro autista e portadores de necessidades especiais.