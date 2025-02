Mogi inicia 1º Mutirão Oftalmológico para pacientes em fila de espera

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Centro Boucault de Especialidades Médicas e Vacinação firmaram convênio para realização do 1º Mutirão Oftalmológico deste ano. O objetivo é atender pacientes que aguardam em fila de espera por consultas oftalmológicas.

No total, foram disponibilizadas 750 vagas em cinco datas, sempre nos finais de semana: as ações começaram em 15 de fevereiro (sábado); com atendimentos também no dia 16 (domingo); e seguem no dia 08 de março (sábado); 9 de março (domingo) e 16 de março (domingo). Os contatos estão sendo feitos pela Secretaria Municipal de Saúde e é fundamental que os pacientes contatados não faltem às consultas nas datas e horários agendados.

“A Oftalmologia é uma das especialidades com maior demanda em nossa cidade e o mutirão irá ajudar a iniciarmos a redução da fila de espera”, explica a secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi.

A Oftalmologia está entre as especialidades ofertadas pelo Governo do Estado e o mutirão é uma iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes para garantir atendimento à fila de espera.

O Centro Boucault de Especialidades Médicas e Vacinação fica a avenida Laurinda Cardoso Mello Freire, 396, na Vila Oliveira.