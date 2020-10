Mogi inicia campanha de vacinação contra Poliomielite e Multivacinação

Mogi das Cruzes inicia a Campanha de Vacinação de Poliomielite e Multivacinação nesta segunda-feira (5/10). O objetivo é atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos de idade, reforçando a proteção contra paralisia infantil (poliomielite) nos menores de 5 anos.

Para garantir a prevenção contra a poliomielite, pais ou responsáveis por crianças entre 1 ano a menores de 5 anos deverão levar os pequenos para receber a “gotinha” (vacina oral). A meta é alcançar cobertura vacinal de 95% para contribuir com a redução do risco de reintrodução do vírus no Brasil - hoje ainda há circulação no Afeganistão e Paquistão.

Simultaneamente, a Campanha de Multivacinação será focada na atualização de carteiras de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A finalidade é que pessoas nessa faixa etária recebam doses de vacinas importantes e que podem estar pendentes, garantindo assim a devida proteção contra vírus que circulam no território.

Os pais ou responsáveis devem levar as crianças a uma unidade de saúde, de segunda a sexta-feira, munidos da carteira de vacinação para que um profissional avalie quais doses precisam ser aplicadas. A medida contribui para melhorar as coberturas vacinais, que têm oscilado nos últimos anos.

No total, serão oferecidas 14 tipos de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças: BCG (tuberculose); rotavírus (diarreia); poliomelite oral e intramuscular (paralisia infantil); pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenza tipo b - Hib); pneumocócica; meningocócica; DTP; tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); HPV (previne o câncer de colo de útero e verrugas genitais); além das vacinas contra febre amarela, varicela e hepatite A. Além disso, neste ano, também passou a integrar o SUS uma nova vacina, já inserida na campanha: Meningo ACWY, que protege contra meningite e infecções generalizadas, causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y.