Mogi inicia entrega de 18 obras, com investimento de R$ 21 milhões

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciará, a partir da semana que vem, a entrega de um conjunto de 18 obras públicas, em áreas como saúde, educação, segurança, drenagem, mobilidade urbana, esporte e cultura, instaladas em diversos pontos da cidade (veja lista completa no final do texto). Com investimento total de R$ 21 milhões, os equipamentos públicos incluem creches, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, espaços esportivos, recapeamento de vias e o Polo de Segurança de Jundiapeba, entre outros. A entrega das obras ocorrerá de forma virtual, sem eventos nos locais.

O prefeito Marcus Melo explica que as obras atendem às demandas da população em áreas essenciais: “São equipamentos públicos que vão oferecer novas vagas de creches, atendimento de saúde, segurança, melhorias de tráfego, esportes, lazer e cultura. Mogi das Cruzes é uma cidade dinâmica e em constante crescimento, e isso traz também a necessidade de se garantirem serviços públicos à população, em todas as faixas etárias, o que é uma missão da Administração Muncipal”, afirma.

A execução das obras durante a pandemia seguiu todos os cuidados de saúde determinados pelos protocolos oficiais – tanto no trabalho realizado diretamente pelos funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, quando pelas empresas contratadas e gerenciadas pela Secretaria Municipal de Obras. Foram adotadas medidas como o afastamento dos funcionários com mais de 60 anos e o fornecimento de todos os equipamentos e insumos de proteção, como álcool em gel e máscaras, além de ações para reduzir a aglomeração em refeitórios, por exemplo.

Um das principais novidades será a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Jundiapeba. Será a terceira unidade do tipo em Mogi das Cruzes, beneficiando uma região estratégica e populosa da cidade. A UPA é reconhedida por oferecer atendimento de urgência e emergência, com qualidade e segurança. A UPA de Jundiapeba será entregue no dia 27 de junho e funcionará na rua Francisco Soares Marialva, esquina com a rua Cecília da Rocha. São 3 mil metros quadrados de área construída e capacidade para realizar até 8 mil atendimentos por mês.

Já na área de educação, três creches serão entregues. Elas funcionarão no Jardim Universo, no Jardim Aeroporto II e na Vila Natal. Em comum, as unidades seguem o novo modelo sustentável adotado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e contam com salas de atividades, berçário, pátio, refeitório, além das áreas administrativa, pedagógica e serviços. “As creches mogianas são sinônimo de atendimento de qualidade às crianças, com apoio de profissionais preparados e alimentação de qualidade. É mais tranquilidade para os pais, que podem trabalhar com a certeza de que seus filhos estão sendo bem cuidados”, comenta o prefeito.

Segurança e educação

O Polo Municipal de Segurança oferecerá estrutura e apoio para o trabalho da Guarda Municipal. Localizado em Jundiapeba, na avenida Lourenço de Souza Franco (local do antigo posto da Polícia Rodoviária), contará com uma base da Guarda Municipal, além de Centro de Formação e Treinamento, bem como espaço para o canil da corporação. O investimento na unidade é de R$ 1.354,007,02 e atende a solicitações da comunidade, apresentadas em reuniões e eventos como “A Cidade é Aqui”.

Outros equipamentos entregues em junho serão o Muve – Museu Virtual da Educação e o Arquivo Histórico “Historiador Isaac Grinberg”. O Muve possui recursos tecnológicos modernos, capazes de apresentar a história de Mogi das Cruzes de forma interativa ao público. O Casarão da rua Coronel Souza Franco, 917, foi restaurado por meio de um convênio firmado entre a Prefeitura de e o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania.