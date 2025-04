Mogi inicia na próxima semana programação do Maio Amarelo

A programação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes começa na próxima segunda-feira, dia 5 de maio, com o Simpósio de Trânsito e Segurança Viária, organizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. O evento acontecerá das 9h às 12h, na rua Francisco Franco, 133 – Centro, e terá o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana (Desacelere, seu bem maior é a vida)”.

Durante todo o mês de maio, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito promoverá uma série de ações e eventos voltados à educação para o trânsito e segurança viária. Estão previstas palestras, edições da Escola Mirim de Trânsito, distribuição de material educativo, ações com motociclistas e o Simulado de Emergência, que neste ano acontecerá no distrito de Jundiapeba, e o Simulador de Impacto, em uma parceria com a concessionária Ecopistas.

“A conscientização sobre a importância do comportamento seguro de condutores, ciclistas e pedestres é fundamental para que a cidade alcance um trânsito mais seguro, harmonioso e humano. Para isso, o trabalho em educação para o trânsito é fundamental. Estas ações são realizadas durante todo o ano e reforçadas em períodos como o Maio Amarelo, que começa no dia 5, com o Simpósio de Trânsito e Segurança Viária”, afirmou o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Ary Kamiyama.

O Simpósio de Trânsito e Segurança Viária contará com palestras e discussões com especialistas em trânsito e comportamento seguro nas vias. Participarão o coronel da Polícia Militar Felício Kamiyama, que atualmente é superintendente do Iprem em Mogi das Cruzes, o comandante da Polícia Rodoviária Estadual no Alto Tietê e Guarulhos, André Belarmino, e o tenente Marcelo dos Passos Miyatake, do 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros.

“Optamos por um modelo mais enxuto e mais atrativo para o simpósio, trazendo reflexões importantes e a participação de especialistas que conhecem a fundo a realidade do trânsito em Mogi das Cruzes e na região do Alto Tietê”, explicou o secretário Ary Kamiyama.

O Simpósio de Trânsito e Segurança Viária acontecerá na rua Francisco Franco, 133 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6783 ou pelo e-mail mobilidade.mogi@mogidascruzes.sp.gov.br.

Programação

Ainda na próxima semana, na terça-feira (06/05), das 9h às 10h30, será realizada uma ação sobre travessia segura na praça Sacadura Cabral, em frente a Estação Mogi das Cruzes da CPTM. O trabalho compreenderá a distribuição de material educativo para pedestres. Já a quarta-feira (07/05) será reservada para palestras. Pela manhã, o atendimento será no Tiro de Guerra, enquanto à tarde a explanação acontecerá em um hipermercado na Vila industrial.

Já na quinta-feira (08/05), será realizado o Simulado de Emergência, um dos destaques da programação. A ação simulará o atendimento a um acidente de trânsito com vítima e terá a participação de equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, do Corpo de Bombeiros, SAMU, Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e de uma escola parceira.

O Simulado de Emergência acontecerá das 9h às 11h, na praça Veteranos de Guerra, em Jundiapeba. Para a realização, o trânsito em um trecho da alameda Santo Ângelo, ao lado da praça, precisará ser interditado.

Fechando a semana, na sexta-feira (09/05), serão realizadas palestras para funcionários da concessionária Princesa do Norte, do sistema municipal de transporte coletivo. O trabalho terá a parceria do SAMU de Mogi das Cruzes.

A programação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes terá atividades durante todo o mês, com ações realizadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, com apoio de órgãos estaduais e entidades parcerias. O encerramento está previsto para o dia 30 de maio, com uma ação voltada à terceira idade no Centro Dia do Idoso.