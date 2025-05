Mogi inicia operação de drones no combate à dengue

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta sexta-feira (16/5) a operação de drones para o tratamento químico de grandes reservatórios de água e locais de difícil acesso no combate ao Aedes aegypti. O trabalho começou pela Vila Suíssa, na esquina das ruas Pedro Genovês com José Veríssimo, e percorreu também os bairros do Mogi Moderno, Vila Cintra e Vila Oliveira.

O trabalho inicial foi acompanhado pelo vice-prefeito Téo Cusatis, pela secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi e adjunto Luiz Bot, entre outros técnicos e autoridades, a exemplo do ex-prefeito mogiano, Junji Abe. “O drone já está sendo utilizado em algumas cidades para controle do Aedes aegypti e é um reforço muito importante. Temos uma legislação de 2016 que permite a entrada forçada em imóveis fechados, mas a utilização do drone é mais prática, menos invasiva e até mais econômica”, pontuou Cusatis. O novo serviço deverá impulsionar o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti no período de estiagem e temperaturas mais baixas, prevenindo grandes infestações na próxima temporada de calor e chuvas.

O equipamento utilizado é um drone originalmente usado na Agricultura, com capacidade para 8 litros de larvicida. O produto é um larvicida biológico altamente eficaz contra larvas de mosquitos e borrachudos transmissores das mais graves doenças e sem riscos para a saúde humana. São quatro pulverizadores (um em cada haste), com apoio operacional de outro drone que indica os locais e áreas de risco.

O objetivo da nova ação é promover o controle de larvas do mosquito Aedes aegypti para reduzir os níveis de infestação, com foco nas áreas com maior incidência de casos de dengue, zika e chikungunya. “O drone consegue acessar áreas específicas, mais distantes, extensas ou com algum fator de inacessibilidade”, explica o diretor do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, Jefferson Renan de Araújo Leite.

O trabalho reforça o compromisso com a saúde pública e a proteção da população, aliado às demais ações de controle do mosquito em andamento na cidade. Foi iniciada neste ano, por exemplo, a entrega de repelentes para gestantes em acompanhamento pré-natal em Mogi das Cruzes; reforço das brigadas que atuam nos cerca de 500 prédios municipais; implantação do Zap Dengue, um canal disponível para denúncias e informações sobre a dengue. O número para acessar o serviço é (11) 99918-6070.

Até o momento, Mogi das Cruzes registrou 188 casos positivos de dengue e nenhum óbito neste ano. A vacinação prossegue dentro da rotina e é destinada para crianças e adolescentes de 10 e 14 anos. Está disponível em qualquer Postos de Saúde ou unidade do Programa Saúde da Família de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, ou até as 18h30 nas unidades que mantém horário estendido.