Mogi interdita três ferros-velhos por irregularidades

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vistoriou sete ferros-velhos na tarde de terça-feira (11/11) nas regiões do Conjunto Santo Ângelo, Chácara dos Baianos e Parque São Martinho e três foram interditados.

A ação faz parte da rotina de vistorias que o Departamento de Fiscalização de Posturas vem fazendo para regularizar estabelecimentos de todos os setores na cidade.

Além dos três locais notificados para paralisar as suas atividades porque não tinham nenhum tipo de licenciamento para funcionar, um recebeu uma notificação para regularizar o licenciamento que estava vencido.

“Estas fiscalizações continuarão sendo feitas em todas as regiões do município para coibir o comércio de produtos ilícitos e garantir a segurança dos mogianos e o cumprimento da legislação vigente. São operações que fazem parte do nosso trabalho diário e que vão passar por todos os bairros”, assegura o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

A população pode fazer denúncias e chamar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, que atende 24 horas por dia.