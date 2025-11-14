Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mogi interdita três ferros-velhos por irregularidades

Estabelecimentos na região do Santo Ângelo e Parque São Martinho não tinham nenhum tipo de licenciamento para funcionar

14 novembro 2025 - 10h29Por De Mogi
Sete locais não foram vistoriados Sete locais não foram vistoriados - (Foto: Divulgação/PMMC)

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vistoriou sete ferros-velhos na tarde de terça-feira (11/11) nas regiões do Conjunto Santo Ângelo, Chácara dos Baianos e Parque São Martinho e três foram interditados.

A ação faz parte da rotina de vistorias que o Departamento de Fiscalização de Posturas vem fazendo para regularizar estabelecimentos de todos os setores na cidade. 

Além dos três locais notificados para paralisar as suas atividades porque não tinham nenhum tipo de licenciamento para funcionar, um recebeu uma notificação para regularizar o licenciamento que estava vencido.

“Estas fiscalizações continuarão sendo feitas em todas as regiões do município para coibir o comércio de produtos ilícitos e garantir a segurança dos mogianos e o cumprimento da legislação vigente. São operações que fazem parte do nosso trabalho diário e que vão passar por todos os bairros”, assegura o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

A população pode fazer denúncias e chamar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, que atende 24 horas por dia.

