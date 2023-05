Mogi lança pacote tecnológico com investimento de R$ 12 milhões

No total, Mogi possui 46 mil alunos na rede, em 110 escolas municipais e 113 subvencionadas. A ideia, segundo o prefeito, é fazer com que a tecnologia abranja 100% das escolas da cidade.

A ideia com o projeto é de levar tecnologia e acesso à internet principalmente para as áreas rurais e que possuem menor estrutura. Para isso, foram entregues quatro mil Chromebooks destinados a professores e alunos, bem como foi implantada uma rede de internet aos alunos daquela escola – a primeira a receber o projeto.

“Nós, de fato, escolhemos primeiro esta escola. Na última vez que vim aqui, era vereador e vim conhecer a pedido do diretor. Uma das demandas que ele apontou era a questão da conectividade. A pandemia mostrou como a nossa sociedade é desigual em diversas situações. Nossas crianças ficaram mais de 500 dias sem aula presencial. Quero agradecer a todos os profissionais da educação que se reinventaram nesta pandemia, muitas das vezes, sem terem condição de ter tecnologia para atender as crianças. Fizemos questão de começar este processo de conectividade em todas as escolas da cidade por aqui. Começamos das bordas (áreas mais afastadas) para o centro. Vamos, de fato, onde está precisando. Trazer um programa de conectividade para Mogi das Cruzes, por esta escola, é muito simbólico”, declarou o prefeito Caio Cunha durante discurso.

A vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami Kähler, disse estar feliz com os investimentos e, como profissional da educação, ressaltou a importância de levar tecnologia e conectividade às escolas.

“A gente sabe da importância deste acesso. É a porta que a gente abre. E não perderemos nunca a tecnologia humana, de se abraçar, de se unir. A gente sente muito amor nesta escola. Estou muito feliz, essa criançada vai voar. A gente colocar tudo isso junto e é muito bacana e muito sensacional. Vamos ver essas crianças voarem cada vez mais”, ressaltou a co-prefeita de Mogi.

Apesar da chegada da tecnologia, os livros seguem sendo uma prioridade em Mogi. Caio Cunha anunciou a aquisição de 150 mil unidades. As carteiras e mesas estão sendo trocadas, assim como lousas interativas serão implantadas nas escolas, indo na esteira das mudanças tecnológicas prometidas pela atual gestão.

Para a secretária de Educação de Mogi, Patrícia Helen, as aquisições são um passo importante para que a tecnologia chegue de vez a todos os cantos da cidade.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes entregou, na tarde desta quinta-feira (11), o Pacote de Melhorias da Tecnologia Educacional, que inclui expansão da rede de internet e equipamentos tecnológicos para as escolas municipais da cidade. O investimento inicial chega a R$ 12 milhões. A solenidade aconteceu na Escola Municipal Rural Benedito Pereira de Paula, no bairro Beija-Flor.