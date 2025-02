Mogi lança 'Zap Dengue' em ação de combate à doença na cidade

A campanha de Prevenção e Combate à Dengue foi lançada em Mogi das Cruzes na manhã desta sexta-feira (14). Foi anunciado, também, o ‘Zap Dengue’, um número de WhatsApp que servirá como meio de informações para a população, falando sobre os sintomas, formas de prevenção, entre outros.

O lançamento foi feito na Prefeitura de Mogi e contou com a presença da prefeita Mara Bertaiolli, o vice-prefeito Téo Cusatis, a secretária de Saúde, Rebeca Barufi, o secretário-adjunto de Saúde, Luiz Bot, e o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde da cidade, Jefferson Leite.

A ferramenta ‘Zap Dengue’ funcionará 24 horas por dia pelo número 99918-6070. Basta mandar uma interação e serão apresentadas cinco opções iniciais: informações sobre sintomas da dengue; como prevenir a dengue; encontrar postos de saúde próximos; outras dúvidas sobre a dengue; e os telefones para dúvidas e consultas médicas (160) e denúncias e atendimento da Vigilância em Saúde (162).

O ‘Zap Dengue’ contará com uma ferramenta de geolocalização, onde o munícipe compartilha a localização e é informado o posto de saúde mais próximo, telefone e mapa de acesso para ir até a unidade. Além disso, existe a possibilidade de interação por áudio, vídeo, foto ou texto.

A ferramenta também enviará para a população o vídeo institucional da campanha de combate à doença e o card para compartilhamento com familiares e amigos.

Ao longo do lançamento, foram passadas informações sobre a situação da doença na cidade, como a infestação do mosquito Aedes Aegypti. De acordo com o Relatório de Densidade Larvária, o Índice de Breteau (IB), que indica a quantidade de larvas do mosquito nos imóveis, caiu de 8,23 em janeiro de 2024 para 4,89 no mesmo mês deste ano. Apesar da queda, os índices ainda são considerados de risco de surto pelo Ministério da Saúde.

Os bairros mais afetados são: Vila Jundiaí, Vila Nova Cintra, Jardim Universo, Vila Brasileira, Oropó, Vila Municipal, Vila Lavínia, Vila Cléo, Jardim Santista, Alto Ipiranga, Chácara Jafet, Parque Santana, Mogi Moderno e Vila Prata.

A prefeita Mara Bertaiolli falou sobre a importância de a população saber das ações e ajudar no combate à dengue. “A Prefeitura já está fazendo a parte dela em relação à prevenção da dengue. Estamos fazendo nossa lição de casa, mas é importante a população saber que os agentes de saúde são fundamentais.

Temos várias novidades e a Secretaria de Saúde trabalhou incansavelmente para colocar tudo em prática e com eficiência. Toda a população precisa saber das ações da Prefeitura”, disse Mara. De acordo com a Secretaria de Saúde, 75% dos casos são diagnosticados dentro do próprio quintal.



A cidade de Mogi foi a mais afetada pela Dengue na região, tendo 19.205 casos positivos ao longo de 2024, além de 23 mortes. “A gente monitora o número de casos e as notificações. Estamos acompanhando e comparando com o ano passado. Com esses números, nós mapeamos e planejamos nossas ações”, explicou a secretária Rebeca Barufi.



A Secretaria de Saúde reforçou a visita dos agentes de controle de vetores às regiões com maior vulnerabilidade, incluindo ações de bloqueio de larvas e mosquitos, além de orientações sobre os cuidados no combate ao mosquito da dengue.



De acordo com a secretária, serão feitos testes rápidos de dengue para que casos sejam identificados com maior velocidade. O secretário-adjunto, Luiz Bot, explicou sobre a assertividade dos testes rápidos. “É muito semelhante ao teste de Covid-19, tem uma alta especificidade, então é confiável. Mas, infelizmente, tem falsos positivos e falsos negativos, mas serve para nortear e dar uma ideia para a gente. O teste é mais uma ferramenta que conseguimos para ajudar a equipe de assistência”, disse.