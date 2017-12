Mogi Mais Verde dá início ao plantio de 4 mil mudas no Jardim Layr

A Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes deu início, nesta segunda-feira (11), nos períodos da manhã e da tarde, ao plantio de 4 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica no Jardim Layr, como parte do Programa Mogi Mais Verde. O trabalho teve o apoio de moradores e alunos de duas escolas da comunidade, a Escola Estadual Branca Baumann e o Cempre Doutora Ruth Cardoso. O prefeito Marcus Melo (PSDB) destacou sua importância do evento para a cidade.

“A ação uniu toda a comunidade do bairro com um propósito muito bonito, que é a educação ambiental. Esta área recebeu praticamente um bosque inteiro, que trará várias vantagens para a área, como proteção do solo, melhoria na qualidade do ar, entre outros. Queremos uma cidade que cresça e ofereça oportunidades aos cidadãos, mas que também tenha qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente é algo fundamental neste sentido”, destacou o prefeito. O vice-prefeito Juliano Abe também esteve no Layr e, como especialista na área ambiental, e disse que o plantio é o maior já feito em uma área urbana em toda a história da cidade.

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, explica que o plantio aconteceu em uma área de seis hectares, perto das ruas Guarapiranga e Domingos de Souza. “Quero agradecer ao vereador Maurinho, que teve um papel muito importante na mobilização da comunidade e esteve aqui conosco hoje, durante o plantio. Só em 2017, plantamos 10.286 novas árvores na cidade e daremos continuidade a isso dentro do Programa Mogi Mais Verde”, frisou.

O Mogi Mais Verde prevê a criação de bosques para aumentar a densidade arbórea na cidade e a atração de fauna (em especial aves), melhorando assim a estabilidade do solo, o paisagismo, o conforto térmico e a qualidade do ar. Com esta ação, a Secretaria do Verde pretende também colaborar para prevenir invasões de áreas públicas, ocupações irregulares e descarte de entulho e lixo, envolvendo sempre a comunidade do entorno, como escolas, professores e estudantes.

Simulador de chuva

Durante o evento, a Secretaria do Verde também apresentou um simulador de chuva e erosão. O equipamento de educação ambiental auxilia o público a entender a importância das áreas florestadas para a conservação, bem como a função da vegetação no controle de erosão - que pode ser causada por chuvas e tempestades. Técnicos fizeram a demonstração do simulador para professores e alunos.