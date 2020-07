Mogi mantém inscrições abertas para curso de narração de histórias com a Associação Arte Despertar

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está com inscrições abertas para a quarta edição do curso de narração de histórias, promovido em parceria com a Associação Arte Despertar. Há 50 vagas disponíveis e o curso será oferecido ao longo de nove sábados, começando pelo dia 1º de agosto e se estendendo até 26 de setembro. A diferença é que, desta vez, a atividade será totalmente online.

Inscreva-se

O curso será conduzido pelas narradoras Danielle barros e Viviane Marques e cada aula acontecerá das 9h às 11h, totalizando 24 horas de carga horária total. A associação prevê ainda mais 6 horas destinadas à preparação e estudos fora do horário das aulas. As transmissões serão ao vivo e acontecerão por meio da plataforma Zoom, da Associação Arte Despertar. A participação é gratuita e não há restrições quanto à idade dos participantes.

A dupla que conduzirá o curso tem reconhecida atuação no campo da arte-educação. A proposta do curso é contar histórias como forma de incentivo à criatividade e a manifestação de diversas maneiras de expressão, a partir do compartilhamento de sentimentos, conhecimentos e experiências.

O conteúdo programático inclui diversos tipos de histórias, como lendas, mitos, fábulas, histórias de origem, contos de fadas, entre outros. Também serão abordados o papel do contador de história e as inúmeras maneiras de se contar uma história, travando relação com a música e apresentando, bem como discutindo, técnicas como interpretação, oralidade e improvisação.

O curso é realizado gratuitamente, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A Arte Educação é uma organização social existente desde 1997, que utiliza a arte e a cultura como ferramentas para proporcionar experiências que impulsionem descobertas, reflexões e mudanças de atitude. Ela se dedica a projetos sociais e também ações na área da saúde e calcula já ter atingido mais de meio milhão de pessoas ao longo de sua trajetória.

Serviço

4º Curso de Narração de Histórias – Arte Despertar

Narradoras: Danielle Barros e Viviane Marques

Local: online pela plataforma ZOOM (Arte Despertar)

Dias: 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08, 05/09, 12/09, 19/09 e 26/09

Horário: das 9h às 11h

Vagas: 50

Carga horária: 24 horas, sendo 9 encontros virtuais, de 2h , em tempo real + 6h para preparação de atividades e estudo fora do horário aula

Faixa etária: livre

GRATUITO