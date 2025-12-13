Mogi notifica CNL por impedimento de retorno de ônibus no Manoel Ferreira

A Secretaria de Mobilidade e Trânsito, notificou na tarde desta quinta-feira (11/12) a Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela administração da rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), que está passando por uma obra realizada pela própria CNL.

Os serviços causaram uma depressão em acesso da pista, em um trecho denominado “acampamento”, no distrito de Biritiba Ussú, impedindo o retorno dos ônibus na região.

A concessionária não informou a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito sobre o ocorrido, que foi constatado por uma equipe da pasta nesta quinta.

A CNL foi notificada e até momento, não respondeu ao município.

“Essa depressão impede que os nossos ônibus façam um retorno seguro para voltar para os terminais. A última reversão seria no bairro Manoel Ferreira, deixando os moradores do bairro adiante sem o serviço, o que é totalmente inaceitável. Estamos com toda a nossa equipe empenhada em resolver essa questão, para mantermos o atendimento aos passageiros da linha E392 Manoel Ferreira. A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos está sendo contatada para estudos de medidas legais necessárias a serem adotadas para restabelecer a normalidade”, afirma Felício Kamiyama, secretário municipal de Mobilidade.

Uma equipe da Mobilidade está desde as 4h da madrugada desta sexta-feira (12/12) nos Terminais orientando os usuários da linha e outra equipe está na rodovia Mogi-Bertioga fazendo uma vistoria na região para encontrar possíveis locais alternativos para um retorno seguro dos coletivos.

Os usuários do transporte público podem entrar em contato com a Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Mogi pelo telefone 0800 773 0194.