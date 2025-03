Mogi notifica empresa para retomar obras de pavimentação da Avenida América

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, notificou a empresa ARS Construções e Serviços Ltda. na terça-feira (25/3) devido à paralisação das obras de pavimentação asfáltica da avenida América, na Chácara Guanabara. As obras, que chegaram a ficar paralisadas na gestão passada, foram retomadas este ano após a atual administração concluir o processo de aditamento, possibilitando assim o reinício dos trabalhos.

Na notificação, a Secretaria Municipal de Obras informa que constatou, no dia 17 de março, a paralisação dos trabalhos e solicita a retomada imediata das obras, cumprindo o contrato em vigor.

O investimento total na obra é de R$ 1.682.132,05, já incluindo o aditamento de drenagem de R$ 183.161,93 incluído neste ano. Os recursos são do Governo do Estado.

Estão previstas a pavimentação de 500 metros de extensão e a drenagem, beneficiando uma área total de 4.818,60 metros quadrados. O contrato prevê ainda a implantação de guias e sarjetas. Em 2025, os trabalhos foram retomados com cerca de 10% do cronograma e a previsão é de que a pavimentação seja concluída em quatro meses.

A linha E893 (Chácara Guanabara), que passa pela via, tem desvio durante a execução dos serviços. Os passageiros estão sendo informados sobre as mudanças de itinerário.