Mogi participa de encontro sobre Governo Aberto com a Prefeitura de São Paulo

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da secretaria municipal de Transparência e Dados Aberto, participou nesta última quarta-feira (12) de um encontro para troca de experiências sobre o uso de dados abertos com a Prefeitura de São Paulo.

O secretário municipal de Transparência e Dados Abertos, Severino Netto, se reuniu com a coordenadora de Governo Aberto, Patrícia Marques dos Santos, que compartilhou as iniciativas desenvolvidas pela área na cidade de São Paulo. A capital paulista foi o primeiro município do Brasil desenvolver ações de Governo Aberto.

Severino Netto e sua equipe conheceram a estrutura paulistana e dividiram experiências sobre inovação tecnológica, transparência e participação social com a finalidade de priorizar os interesses públicos e sociais na administração municipal. A cidade de São Paulo será uma referência na construção do plano de ação em Governo Aberto da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

A Prefeitura de Mogi vem trabalhando na construção do primeiro plano de ação em Governo Aberto e o município de São Paulo tem inspirado essa experiência, explica Netto. “Nada melhor do que aprender com quem é pioneira nesse assunto no Brasil. Agradeço a atenção que recebemos para compartilhar conhecimento e avançar nos primeiros passos dessa construção em Mogi das Cruzes”, ressaltou Netto.

O secretário Executivo de Relações Institucionais, Enrico Misasi, ressaltou que receber municípios empenhados na promoção da agenda de Governo Aberto é sempre uma experiência inspiradora.