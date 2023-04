Mogi participa do Fórum de Juventude da ONU em Nova York

Para o prefeito Caio Cunha, esta participação é fundamental para ampliar o desenvolvimento da política de juventude na cidade. “Por meio do Crescer, que hoje forma jovens para a vida e para a carreira, proporcionamos protagonismo à geração que vai assumir nossos lugar e tomar as decisões para melhorar nossa sociedade. Não podemos cuidar do presente sem pensar no futuro”, comentou o prefeito.

O município de Mogi das Cruzes é representado pelo coordenador-geral do departamento de Capacitação Profissional e Políticas para a Juventude da Prefeitura, Itânio Mariano, como membro da delegação brasileira da sociedade civil.

“As temáticas relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a implementação da Agenda 2030, que estão em discussão aqui na sede da ONU, são conteúdos que também abordamos no Empodera Juventudes, programa mogiano que auxilia os estudantes que saem do Ensino Médio e também aqueles que já concluíram a ingressarem no mercado de trabalho”, disse Mariano.

Na semana anterior os membros da delegação da sociedade civil participaram da preparação da Delegação Brasileira, junto à delegação do governo, no Palácio do Planalto. Estavam presentes representantes da Secretaria Nacional de Juventude, Secretaria Geral da Presidência da República e Ministério das Relações Exteriores, do Conselho Nacional de Juventude e lideranças de diversas partes do país. Houve uma segunda etapa da preparação na Casa da ONU, sede das Nações Unidas no Brasil, com integrantes da Organização.

O Fórum de Juventude do Conselho Econômico e Social (Ecosoc) da ONU é uma plataforma global onde os jovens podem contribuir para as discussões políticas nas Nações Unidas por meio de ideias coletivas, soluções e inovações.

Mogi das Cruzes está participando do Fórum de Juventude do Conselho Econômico e Social (Ecosoc) da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos. O evento termina nesta quinta-feira (27) e debate políticas públicas para a juventude, reunindo jovens lideranças e representantes de governos de todo o mundo. O tema central dessa edição é “Acelerando a recuperação da Covid-19 e a plena implementação da Agenda 2030 com e para a juventude”.