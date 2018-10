Mogi participa pela primeira vez da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Pela primeira vez, a Prefeitura de Mogi das Cruzes irá participar da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A abertura será na próxima segunda-feira (15), às 9 horas, no Polo Digital de Mogi das Cruzes em Cezar de Souza. Referência no empreendedorismo de inovação, a cidade conta com um ecossistema de inovação, que tem fomentado o desenvolvimento deste setor.

A programação será de 15 a 19 e outubro com palestras, atividades e exposições com o objetivo de aproximar a ciência e tecnologia da população. A abertura contará com a palestra de Helio Dias, presidente do Instituto de Valorização de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo (IVEPESP) e a Mostra de Tecnologia da Cidade, que apresentará, até às 16 horas, oito trabalhos realizados na cidade.

“Criamos políticas públicas para fomentar este segmento e proporcionar um ambiente propício para o desenvolvimento de novas startups e tecnologias em nossa cidade. Participar desta semana nacional de atividades voltadas para ciência e tecnologia demonstra que Mogi das Cruzes está no mapa da inovação nacional”, disse o prefeito Marcus Melo. A programação contará com atividades na Polo Digital, Fatec de Mogi das Cruzes, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Associação Comercial de Mogi das Cruzes e com participação de parceiros.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Clodoaldo de Moraes, destacou as atividades voltadas para a Indústria 4.0. “Teremos na programação uma visita no Senai de São Caetano para conhecermos uma planta da Indústria 4.0, além de uma palestra sobre o tema no Polo Digital. A Prefeitura de Mogi das Cruzes tem feito um grande trabalho para fomentar o comportamento empreendedor, por meio da inovação, e desenvolver a Indústria 4.0 em nosso município”.

Mogi das Cruzes conta com um Sistema Municipal de Inovação, formado pelo Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia – CMIT, o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia – FMIT e o Polo Digital de Mogi das Cruzes, ações importantes para movimentar o ecossistema de inovação da cidade. Em setembro foi entregue a Escola de Empreendedorismo e Inovação, da Secretaria de Educação, que também atuará neste segmento. Confira abaixo programação completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mogi das Cruzes.