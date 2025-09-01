Mogi planeja crescimento: Sistema Viário é principal ação de mobilidade

Mogi das Cruzes completa 465 anos nesta segunda-feira (1º de setembro). Os planos para planejamento vão garantir o crescimento da cidade em relação à mobilidade e urbanismo.

O Novo Sistema Viário é o principal projeto de mobilidade em curso em Mogi das Cruzes - a primeira fase, em obras, contempla o distrito de Cezar de Souza e região.

Ele faz parte do Integra Mogi, um conjunto de ações que conectam diversos sistemas de transporte e mobilidade existentes no município. As obras têm previsão de entrega em setembro de 2026.

No dia 15 de agosto, teve início a duplicação da avenida Pedro Romero, no trecho entre a UPA do Rodeio e o novo dispositivo viário da avenida Francisco Rodrigues Filho, em Cezar de Souza.

O serviço está em pleno andamento e contempla a segunda etapa do Integra Mogi. Não haverá custos para o município – a obra, orçada em cerca de R$ 11 milhões, acontecerá em parceria com a iniciativa privada, marcando a retomada das contrapartidas viárias por parte das empresas incorporadoras.

A quarta pista da avenida Pedro Romero terá um total de 2 quilômetros de extensão, além de iluminação, passeio, ciclovia e canteiro central.

A duplicação irá melhorar a fluidez do trânsito para os motoristas que chegam ou deixam o distrito de Cezar de Souza pela Via Perimetral, seja em direção à região central da cidade ou à rodovia Mogi-Dutra.

Via Parque 1

O Novo Sistema Viário apresentado também prevê a construção da Via Parque 1, uma nova ligação entre a Avenida Francisco Rodrigues Filho, a rotatória da Avenida Waldemar Costa Filho e a avenida Antônio de Almeida. Esta conexão representa a terceira etapa do Integra Mogi vai desafogar o trânsito de quem sai de áreas densas, como Cezar de Souza, e precisa acessar o Centro, outros bairros e a rodovia Mogi-Dutra com mais rapidez. O projeto está em fase final e a licitação será aberta em breve.