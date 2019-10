Mogi: plataforma online para o ensino de inglês será lançada nesta quinta-feira

Um novo game educacional, criado por educadores e técnicos da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, será lançado nesta quinta-feira (24), a partir das 14h30, no auditório do Cemforpe. O jogo trará diversas atividades para que as crianças aprendam inglês de forma autônoma a partir dos 3 anos de idade. Cerca de 40 mil alunos beneficiados. O acesso poderá ser feito por tablets, computadores e smartphones.

“Nesta faixa etária as crianças têm mais facilidade de aprender uma nova língua. Por meio de atividades online, elas irão avançando na aprendizagem e estarão melhores preparadas para o futuro. Nossos alunos já vivenciam o mundo da tecnologia e temos que aproveitar este recursos para melhorar ainda mais o ensino de qualidade que já é oferecido pela rede municipal de ensino”, disse o prefeito Marcus Melo.

A equipe técnica, responsável pela nova plataforma, é a mesma que desenvolveu o programa Simulados, que conta com atividades online para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e também possibilita a emissão de relatórios de desempenho dos alunos, auxiliando o trabalho do professor.

A tecnologia e a inovação têm marcado as ações da educação mogiana. Todas as 203 unidades escolares estão informatizadas e a Carteirinha de Identificação Estudantil, do programa Educa + Mogi por meio do Sistema de Gestão Educacional - SGE, agiliza a comunicação entre os pais e a escola, permitindo ainda a emissão de documentos.

O ensino de astronomia e ciências conta com o Jogo Astro, também desenvolvido por técnicos da Pasta e a Realidade Virtual, um projeto itinerante com kits de óculos de realidade virtual e notebook onde os alunos participam de diferentes atividades. O lançamento do novo game faz parte da programação do Outubro Educação, mês dedicado a apresentação de ações e projetos, que fazem da educação mogiana, uma referência de qualidade.