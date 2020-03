Mogi prepara hospital para se tornar Centro de Referência do Coronavírus em Braz Cubas

A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu cirurgias eletivas, atendimentos odontológicos, consultas, exames e outros procedimentos sem urgência a partir da próxima segunda-feira (23). O objetivo é reduzir a circulação de pessoas nas unidades de saúde diante do avanço dos casos de coronavírus no Brasil e garantir atendimento aos casos mais urgentes e necessários.

Quem tiver alguma dúvida sobre reagendamento ou marcação de consultas e exames ou qualquer outra pergunta sobre a pandemia pode entrar em contato com o SIS 160. Já quem tem sintomas respiratórios, sinais ou suspeitas de infecção pelo novo coronavírus deve ligar para o telefone 4798-5160. O canal é uma linha direta, com atendimento 24 horas, ligada à equipe da Cure – Central de Urgências, Remoções e Emergências, que dispõe de profissionais para prestar orientações e condutas médicas e não para informações gerais ou administrativas.

Centro de Referência do Coronavirus

Outra novidade é a criação do Centro de Referencia do Coronavírus no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, com entrada exclusiva pelo Bloco “B”, que fica na rua Capitão Francisco de Almeida, nº 466/634, distrito de Braz Cubas. O espaço está sendo especialmente preparado para acolhimento e atendimento dos pacientes com toda segurança necessária. Com a suspensão das cirurgias eletivas na unidade, os leitos serão disponibilizados para eventuais internações necessárias, inclusive UTI.

O objetivo das novas medidas é facilitar o acesso dos pacientes às informações corretas, garantir atendimento necessário e evitar uma sobrecarga nos serviços de saúde, o que contribui para ampliar a propagação do vírus. Mogi das Cruzes não tem, até o momento, nenhum caso confirmado, mas já soma 42 notificações suspeitas, das quais cinco foram descartadas e as demais aguardam resultados de exames.

Os principais sintomas do Coronavírus são tosse, febre e dificuldade para respirar. Para prevenir o coronavírus e outras doenças de transmissão respiratória, alguns cuidados são importantes e devem ser adotados na rotina: lavar as mãos com água e sabão ou álcool, principalmente antes das refeições; utilizar lenço descartável para higiene nasal; cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar; evitar tocar mucosas de nariz, olhos e boca; higienizar as mãos após tossir ou espirrar; não compartilhar objetos de uso pessoal (copo, garrafa, talher, batom); manter ambientes sempre ventilados; evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.