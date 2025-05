Mogi promove aula magna de alunos da Escola de Líderes no Cemforpe

Na noite desta quinta-feira (8), foi promovida a aula magna dos alunos da Escola de Líderes, no Centro Municipal de Formação Pedagógica, o Cemforpe. A iniciativa celebrou o início do curso de capacitação profissional de 250 adolescentes e jovens com idade entre 15 e 24 anos.

A ação foi realizada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e contou com a participação de autoridades e vereadores.

O programa tem o intuito de desenvolver habilidades essenciais para o ambiente corporativo, como autoconhecimento, raciocínio lógico, compreensão do mundo do trabalho, competências em auxiliar de escritório e elaboração de projetos.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai essa qualificação de jovens para o mercado de trabalho ampliará as oportunidades dos participantes. "Estamos muito felizes em capacitar nossos jovens mogianos para as mais diversas atuações dentro do mercado de trabalho. Estamos formando futuros cidadãos e profissionais que contribuirão para o crescimento econômico e social da nossa cidade".

As instituições de ensino presentes apresentaram para os alunos seus cursos disponíveis.

A formação será realizada presencialmente, com aulas nos dez polos da Escola de Líderes, no Botujuru, Braz Cubas, Centro, Cezar de Souza, Conjunto Santo Ângelo, Jardim Aeroporto III, duas unidades em Jundiapeba, Parque das Varinhas e na Vila Brasileira. Cada local conta com 25 vagas. O curso tem uma carga horária total de 126 horas, com 42 dias de aulas presenciais na unidade escolhida, com duração de 3 horas diárias.

Os alunos terão aulas divididas entre cinco eixos: auxiliar de escritório, autoconhecimento, elaboração de projetos, mundo de trabalho e raciocínio lógico. Todos os alunos concluintes receberão um certificado de conclusão do programa Escola de Líderes, emitido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. As inscrições gratuitas foram realizadas de maneira on-line entre os dias 8 e 27 de abril.

Estiveram presentes na cerimônia os secretários municipais de Assistência Social, Daniela Mariano, de Habitação Social e Regularização Fundiária, Romildo Campello, secretários adjuntos de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Cláudio Costa, de Segurança, Thais do Nascimento, de Assuntos Jurídicos e Relações Institucionais, Rafael Silveira, de Serviços Urbanos, Paulo Rogerio Bezerra Machado, de Assistência Social, Camilla Cristina Tacelli, o diretor do Semae, José Luiz Furtado, e os vereadores Bi Gemeos, Malu Fernandes e Vitor Emori.