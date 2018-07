Mogi promove Campanha 'Não Dê Esmolas' durante todo mês de julho

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), está promovendo mais uma edição da Campanha Não dê Esmolas! As ações acontecem durante todo o mês de julho, período de férias escolares, quando há um aumento na demanda de trabalho infantil e mendicância por parte de crianças e adolescentes na cidade.

O trabalho investe na orientação à população contra a prática de dar esmolas. As ações são realizadas principalmente aos sábados, quando há um grande fluxo de pessoas circulando na cidade, com profissionais atuando em semáforos de pontos estratégicos. Durante a semana foi feita uma parceria com o Tiro de Guerra e os atiradores participaram da mobilização.

“Nosso objetivo é conscientizar a população a não dar dinheiro, não comprar produtos vendidos por crianças e adolescentes nos semáforos e denunciar os serviços que exploram o trabalho infantil”, explica a secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva.

As campanhas do PETI acontecem durante todo o ano, mas são reforçadas nos períodos das festas de final de ano e férias escolares, quando há maior incidência nas ruas e feiras-livres.

Além de aderir à “Campanha Não dê Esmolas”, a população pode denunciar a exploração do trabalho infantil e informar os casos de mendicância para a Abordagem Social, serviço da Secretaria de Assistência Social. Os casos identificados pela equipe de abordagem são notificados ao Conselho Tutelar para aplicação de medidas protetivas necessárias e referenciados à rede socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O Serviço Especializado em Abordagem Social pode ser acionado pelo telefone 9 7096-0923.