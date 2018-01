Mogi promove nova ação de vacinação contra febre amarela neste sábado

Mogi das Cruzes promove novamente, neste sábado (13), em várias unidades de saúde, uma ação especial de vacinação contra a febre amarela. O serviço estará disponível em 19 unidades básicas e da Estratégia Saúde da Família, das 8h às 17h, além de seis postos volantes, com horários específicos (veja relação abaixo).

Desde o início da campanha cautelar, em novembro, foram aplicadas 114 mil doses da vacina – abaixo, portanto, da meta de 220 mil. Por isso, é necessário que as pessoas procurem o quanto antes o serviço mais próximo.

Somente na Região Metropolitana de São Paulo, já foram confirmadas três mortes por febre amarela. Todas as vítimas passaram pela cidade de Mariporã, que tem uma grande área de mata.

Apesar de ser prioritária para quem mora ou trabalha em zonas rurais e regiões de matas, é importante que todos os moradores sejam imunizados, desde que não tenham restrições.

A vacina contra a febre amarela é aplicada em dose única e válida por toda a vida. Mas não podem tomá-la crianças menores de 9 meses, gestantes, mulheres que amamentam bebês de até 6 meses de vida, pacientes com imunodepressão de qualquer natureza, pacientes com câncer, pacientes infectados pelo HIV, pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores) e pacientes submetidos a transplantes de órgãos.

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda causada por picada de mosquitos infectados. Não é contagiosa e não pode ser transmitida de pessoa para pessoa e nem de macaco para seres humanos. Existem dois ciclos do vírus: urbano e silvestre. O ciclo silvestre é única forma registrada neste momento no Brasil, onde há uma concentração de esforços para evitar a urbanização da doença.

Até as 21h

Além dessa ação especial no sábado, a vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde e de Saúde da Família, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 16h30. Mas para ampliar a possibilidade de imunização, de 15 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018 o serviço será estendido até as 21h nas unidades de saúde do Jardim Camila, Jardim Santa Tereza, Jardim Universo, Jundiapeba e Vila Suíssa.

De 15 a 19 de janeiro, a campanha também ganhará o reforço de postos volantes no Terminal Central, Terminal Estudantes, Poupatempo, Mercado Municipal e Feira Noturna do Mogilar (cada dia em uma unidade)

Calendário

A vacina contra a febre amarela também foi incluída no calendário básico de vacinação da criança: os responsáveis pelos bebês que completarem 9 meses de vida (independente de residirem ou não em área prioritária) devem procurar uma unidade de saúde para imunização. (Julio Nogueira)

Postos de Vacinação no sábado, dia 13 de janeiro (das 8 horas às 17 horas):

UBS Biritiba Ussú

UBS Quatinga

UBS Santo Ângelo

UBS Taiaçupeba

UBS Vila Moraes

UBS Jardim Camila

UBS Nova Jundiapeba

UBS Jardim Santa Tereza

UBS Vila Natal

UBS Alto do Ipiranga

UBS 24h Jardim Universo

UBS 24h Jundiapeba

USF Jardim Aeroporto 3

USF Jardim Layr

USF Jardim Planalto

USF Santos Dumont

USF Cocuera

USF Nove de Julho

USF Toyama

Unidades volantes no dia 13 de janeiro:

Boa Vista: Escola Municipal Primo Villar, das 9h às 12h

Aroeiras: Igreja de Aroeira – Associação de Bairro, das 13h às 16h

Chácara dos Baianos: Escola Municipal João Antônio Batalha, das 8h às 15h

Pindorama: Escola Municipal Dom Paulo Rolim Loureiro, das 9h às 12h

Barroso: Escola Municipal Luiz de Oliveira Machado, das 13h às 16h

Manoel Ferreira: Escola Estadual Paulo Tapajós, das 9h às 12h

Unidades volantes (de 15 a 19 de janeiro):

15/01 – Terminal Central, das 9h às 16h

16/01 – Terminal Estudantes, das 9h às 16h

17/01 – Poupatempo, das 9h às 16h

18/01 – Mercado Municipal, das 9h às 16h

19/01 – Feira Notura do Mogilar, das 18h às 22h

Áreas prioritárias (relação atualizada):