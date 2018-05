Mogi promove Semana de Recolhimento de Pneus para Combate ao Aedes aegypti

Mogi das Cruzes promove nesta semana uma ação especial para recolhimento de pneus sem uso. A campanha é uma iniciativa da Sucen – Superintendência de Controle de Endemias do Governo do Estado de São Paulo com objetivo de prevenir o Aedes aegypti, que será realizada no município por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Serviços Urbanos.

Entre os dias 14 e 18 de maio, a população poderá descartar pneus inservíveis, sem quantidade restrita, nos três Ecopontos: Jardim Armênia, Parque Olímpico e Jundiapeba e nas Administrações Regionais de Sabaúna, Quatinga, Taiaçupeba e Biritiba Ussú. Nos dias 14 (segunda) e 18 (sexta-feira), dois caminhões estarão na Rua Thuller, no Jardim Universo, e na Avenida Ricieri Marcatto, em Cezar de Souza, como pontos móveis para recolhimento de pneus.

Um dos principais cuidados necessários para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya, é com o descarte de lixo e materiais recicláveis. “O pneu guardado nas residências pode ser um criadouro preferencial do mosquito transmissor das arboviroses urbanas, por isso a importância de descartá-los sempre que não houver mais utilidade”, explica o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.

A última Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada pelo Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses, realizada em janeiro, foi constatado que o principal problema ainda são os recipientes encontrados nas vistorias como materiais armazenados para reaproveitamento (reciclagem), inservíveis (lixo), pratinho de plantas e materiais de construção. “Esse tipo de material tem sido acumulado cada vez mais nos imóveis residenciais como fonte de renda familiar”, explica a coordenadora do Núcleo, Débora Murakami.

No primeiro quadrimestre de 2018, Mogi das Cruzes registrou 68 notificações suspeitas de dengue, das quais três casos foram confirmados (dois autóctones e um importado) e um caso importado de Febre Chikungunya.

Semana de Mobilização para Descarte de Pneus

De 14 a 18 de maio

Ecoponto Jardim Armênia: rua Júlio Perotti, 56

Ecoponto Pq. Olímpico: av. Pref. Maurílio de Souza Leite Filho, s/nº

Ecoponto Jundiapeba: rua Manoel Fernandes, 44 (esquina com av. João de Souza Franco)

Administração Regional Sabaúna: Rua Antônio Castilho Gualda, 43

Administração Regional Quatinga: Rua Antônio Rosendo de Lima, 373

Administração Regional Taiaçupeba: Rua Seis de Junho, 191

Administração Regional Biritiba Ussú: Rua Thiago Silvestre Furtado, 153

Nos dias 14 (segunda) e 18 (sexta-feira) caminhões estarão: