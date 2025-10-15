Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 15 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mogi protocola ações na Justiça para isentar os mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra

Documento também lista 11 obras de compensação solicitadas pelo município para execução como forma de mitigar os impactos negativos trazidos pela concessão à cidade

15 outubro 2025 - 09h40Por De Mogi
- (Foto: Divulgação/PMMC)

A Prefeitura de Mogi das Cruzes apresentou, de forma inédita, uma ação judicial para que os mogianos não paguem pedágio nos dois sentidos da rodovia Mogi-Dutra. O documento foi impetrado pela Procuradoria Geral do Município junto à Vara da Fazenda e busca a isenção dos motoristas da cidade da cobrança que será realizada com a concessão da rodovia. 

Todo o trabalho da Procuradoria Geral do Municipal tem sido acompanhado de perto pela prefeita Mara Bertaiolli, que determinou que sejam tomadas todas as ações necessárias para que população mogiana não pague o pedágio. "Não tem cabimento o mogiano pagar para entrar e sair da sua cidade", destacou a prefeita, salientando que essa é uma ação inédita e que até hoje a isenção não havia sido solicitada, nem para o Governo do Estado, nem para a Artesp e nem em ações judiciais.

Mara Bertaiolli já havia reafirmado sua posição contrária ao pagamento de pedágio pelos mogianos e anunciado que poderia ir à Justiça contra o que definiu como “uma das maiores injustiças que Mogi das Cruzes já recebeu”. O contrato entre o Governo do Estado e a concessionária CNL foi assinado em 2024.

“A isenção dos mogianos ao pagamento do pedágio é uma medida que a Prefeitura de Mogi das Cruzes não abre mão de forma alguma. Estamos entrando com uma ação propondo que os mogianos possam ser isentos da cobrança do pedágio na rodovia Mogi-Dutra”, destacou o procurador-geral do município, Filipe Hermanson, que concedeu entrevista ao lado da subprocuradora Dalciani Felizardo.

O documento também lista 11 obras de compensação solicitadas pelo município para execução como forma de mitigar os impactos negativos trazidos pela concessão à cidade. 

“São duas situações indissociáveis: a isenção dos mogianos do pagamento do pedágio na rodovia Mogi-Dutra e a realização de 11 obras que a Prefeitura entende que são condizentes com os impactos que a concessão traz para a cidade. Não existe uma coisa ou outra, o pedido é pelas duas decisões”, reforçou Hermanson.

Segundo ele, a Prefeitura realizou um estudo e há a convicção de que a cobrança de pedágio aos mogianos é inconstitucional e, com base nisso, estamos solicitando a isenção para os motoristas de Mogi das Cruzes. "Esta isenção pode ser feita de diversas formas pelo Governo do Estado”, disse o procurador-geral.

Ele lembrou ainda que existe viabilidade técnica e operacional para a medida, uma vez que a cobrança é realizada pelo sistema free flow, mediante a leitura da placa dos veículos. Ele também destacou que isenções semelhantes já foram adotadas pelo Governo do Estado em outros pontos, como o caso dos moradores da área continental de Santos, que não pagarão pedágio na rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulheres são 70,2% dos professores do Alto Tietê; conheça docentes que usam a arte para transformar
Região

Mulheres são 70,2% dos professores do Alto Tietê; conheça docentes que usam a arte para transformar

Desfile Cívico de aniversário em Ferraz reúne mais de 5 mil pessoas
Comemoração

Desfile Cívico de aniversário em Ferraz reúne mais de 5 mil pessoas

Vereadores de Mogi isentam estabelecimentos com brigada de incêndio de obrigatoriedade
Região

Vereadores de Mogi isentam estabelecimentos com brigada de incêndio de obrigatoriedade

Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo saborizado e descarta mais de 400 quilos de produtos
Região

Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo saborizado e descarta mais de 400 quilos de produtos

Ferraz celebra 72 anos; Priscila destaca obras e investimentos
Comemoração

Ferraz celebra 72 anos; Priscila destaca obras e investimentos

Ações na Justiça buscam isentar mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra
Região

Ações na Justiça buscam isentar mogianos do pagamento de pedágio na Mogi-Dutra