Mogi: rampas, lombofaixas e lombadas melhoram acessibilidade e segurança viária

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está realizando uma série de intervenções para a melhoria da acessibilidade e da segurança viária no município. A ação compreende a implantação de 300 rampas de acessibilidade, 15 lombofaixas e 30 lombadas em locais definidos por estudos e com a participação da comunidade, além de 1.000 metros quadrados de readequações geométricas.

Os trabalhos de implantação de rampas de acessibilidade foram iniciados pela região da rua Olegário Paiva e da praça João Antonio Batalha, no Shangai. A região passou por adequações de trânsito no início deste ano e a implantação de equipamentos de acessibilidade atende solicitações de moradores da região.

“A participação da comunidade na definição dos locais a serem beneficiados é importante porque são as pessoas vivem o dia a dia da cidade. Para a definição de novos locais que receberão melhorias de acessibilidade, dentro deste pacote de 300 rampas, temos conversado com representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Assistência Social e do Centro Municipal do Paradesporto”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

Outra ação que já está em andamento é a implantação de lombofaixas. O trabalho já foi realizado no cruzamento das ruas Otto Unger e Doutor Antonio Cândido Vieira e na rua Tenente Manoel Alves, próximo ao cruzamento com a rua Ipiranga.

“A lombofaixa é uma estrutura que vem tendo uma boa aceitação em Mogi das Cruzes. Além de colaborar para a segurança viária, ela também auxilia na acessibilidade para pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção, já que fica na mesma altura das calçadas”, explicou José Luiz.

O secretário lembrou ainda que novas lombadas também já estão sendo implantadas em diversas regiões da cidade. O trabalho é desenvolvido em locais apontados por estudos técnicos e também com solicitações da comunidade. Um dos primeiros pontos a receber o serviço foi a avenida Kaoru Hiramatsu, na Porteira Preta. Durante o mês de agosto, esta região da cidade também terá uma edição do Projeto Escola, voltado à Educação de Trânsito nas unidades de ensino existentes.

Socorro

A Secretaria Municipal de Transportes também está preparando uma intervenção para a melhoria da segurança dos pedestres na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nas proximidades da praça Gebrail Sawaya e da avenida Manoel Bezerra de Lima Filho. Local foi identificado como de risco para a travessia de pedestres.

Para ampliar a segurança, será implantado um semáforo para pedestres na pista sentido bairro da avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, no local identificado como de interesse para a travessia. O equipamento será sincronizado como os semáforos existentes na rotatória e a implantação ocorrerá em parceria com o hipermercado localizado na via.

“A travessia dos pedestres na pista sentido bairro da avenida Narciso Yague foi identificada como um ponto de riscos para atropelamentos, uma vez que as pessoas acabam atravessando fora da faixa de pedestres. Com estas intervenções, buscamos oferecer mais segurança para quem anda a pé, sem prejuízo ao trânsito”, explicou José Luiz.

As colunas do novo semáforo foram implantadas na última semana pelas equipes técnicas da SMT. A próxima etapa será a colocação dos equipamentos e a ligação dos semáforos