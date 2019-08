Mogi realiza Conferência Municipal de Assistência Social na terça-feira

O Conselho Municipal de Assistência Social (Comas) e a Secretaria Municipal de Assistência Social realizam nesta terça-feira (27), das 8 às 17 horas, no auditório do Cemforpe, a Conferência Municipal Democrática de Assistência Social. As conferências ocorrem nas três esferas de governo, municipal, estadual e federal e são realizadas a cada quatro anos com a participação da sociedade civil, entidades, Poder Público e trabalhadores do SUAS - Sistema Único de Assistência Social.

Tradicionalmente, a Conferência é lançada pelo CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social, porém, neste ano, ocorreu de forma diferente. A sociedade civil organizada, entendendo a importância dos processos conferenciais, lançou a proposta da Conferência com o tema “Assistência Social: Direito do povo, com financiamento público e participação social”. O mesmo tema será debatido na Conferência Nacional Democrática de Assistência Social (CNDAS), que ocorrerá nos dias 25 e 26 de novembro em Brasília (DF), evento de abrangência nacional.

O objetivo das conferências é garantir o controle social, que significa a participação da população na construção e implementação dos Sistema Único de Assistência (SUAS), políticas públicas, além de conferir as deliberações das conferências anteriores, estabelecendo novas metas a serem observadas de acordo com as reinvindicações da população.

A Conferência Municipal é resultado da realização das Pré-Conferências dos territórios do município com a participação dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), pela primeira vez do Centro POP, equipamentos, Organizações da Sociedade Civil, vinculadas aos CRAS e CREAS, acolhimentos e movimentos populares, com especial destaque ao Movimento POP Rua. Nestas Pré-Conferências foram eleitos delegados, do poder público, trabalhadores do SUAS, entidades e usuários, que irão representar a população destes locais e que levarão adiante as propostas elencadas pelos participantes.

A participação na Conferência Municipal Democrática de Assistência Social é livre e todos os participantes credenciados entre 8 e 9h30 terão direito a voz e os delegados eleitos nas Pré-Conferências terão direito a voto.