Mogi realiza edição do Projeto “A Cidade é Aqui” nesta quarta, na Vila Industrial

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza, nesta quarta-feira (29), a partir das 19 horas, mais uma edição do Projeto “A Cidade é Aqui”, que ocorrerá na Vila Industrial. O encontro será na Escola Municipal Adolfo Martini (rua Professora Ana Maria Bernardes, 280). Na ocasião, o prefeito Marcus Melo e os secretários municipais conversarão com os moradores, informando as ações realizadas na região e ouvindo sugestões.

“É uma oportunidade para que os moradores do bairro fiquem por dentro das melhorias que estão sendo executadas pela Prefeitura e também apresentem suas demandas. A reunião conta com a presença dos secretários municipais para que todas as questões apresentadas pelos moradores sejam respondidas”, afirma o prefeito.

A Vila Industrial tem recebido investimentos da Prefeitura nos últimos tempos. Entre as principais obras estão as do sistema viário, com a requalificação da avenida Cavalheiro Nami Jafet, recapeada; a avenida Tenente Onofre, totalmente recuperada. O bairro também terá acesso à avenida das Orquídeas, cuja entrega está prevista para junho.

No segundo semestre, a rua Borges Vieira será recapeada e ganhará melhorias de sinalização, atendendo uma antiga reivindicação dos moradores. Além da Borges Vieira, outra rua que receberá asfalto novo é a Casarejos. A via está prevista na segunda etapa do programa Asfalto Melhor, que está recapeando milhares de metros de vias públicas da cidade.

O bairro também recebeu campo de grama sintética, ao lado do Estádio Municipal Prefeitura Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. A praça de basquete foi revitalizada no ano passado e o bairro também sedia o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD).

O programa “A Cidade é Aqui” já teve edições no Rodeio, Jundiapeba, Taiaçupeba, Quatinga, Cezar de Souza, Sabaúna, Jardim Santa Tereza, Varinhas, Vila Cintra, Jardim Santos Dumont, Nova Jundiapeba, Vila Nova União e Jardim Piatã.