Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 03 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mogi realiza fiscalização em depósito na noite desta quinta-feira (2)

Foram apreendidas cerca de 20 mil garrafas de bebidas alcoólicas vazias, suspeitas de serem reutilizadas em envases clandestinos

03 outubro 2025 - 15h21Por De Mogi
- (Foto: Divulgação/PMMC)

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Vigilância Sanitária e do Departamento de Fiscalização de Posturas, realizou na noite desta quinta-feira (2/10) uma ação de fiscalização em um depósito de recicláveis, em Braz Cubas. A operação aconteceu em conjunto com a Polícia Civil.

A iniciativa ocorreu em meio ao surto de casos de intoxicação ligados a bebidas adulteradas com metanol, registrado em diferentes cidades do Estado de São Paulo. Durante a operação, equipes da Seccional de Mogi das Cruzes deflagraram a apreensão de cerca de 20 mil garrafas de bebidas alcoólicas vazias, suspeitas de serem reutilizadas em envases clandestinos.

No galpão, que funcionava como depósito não autorizado de vasilhames de bebidas alcoólicas, os policiais localizaram milhares de frascos organizados por marca. Durante a vistoria, os agentes flagraram funcionários realizando higiene nas garrafas, procedimento que sugere preparo para nova composição e posterior comercialização.

De acordo com depoimento do proprietário, as garrafas higienizadas seriam remetidas para Passa Quatro (MG), onde, segundo a Polícia, haveria novo envase, possivelmente irregular.

Além das irregularidades apontadas pela Polícia Civil, a Vigilância Sanitária constatou que os materiais estavam armazenados em local com precárias condições de higiene e sem controle de pragas. O responsável também não apresentou documentos como alvará e licença de funcionamento. Diante das autuações cabíveis, o depósito teve as atividades paralisadas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá apurar a destinação do material apreendido.

Segundo o diretor da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Jefferson Leite, as fiscalizações da Vigilância Sanitária são contínuas e visam assegurar que estabelecimentos comerciais, incluindo depósitos em funcionamento na cidade, atendam às normas sanitárias e de segurança, protegendo a saúde da população.

“A fiscalização tem caráter preventivo. Nosso trabalho é garantir que nenhum estabelecimento coloque em risco a saúde da população. A Vigilância Sanitária faz este combate às irregularidades, sempre com foco na proteção das pessoas”, destacou o diretor.

Denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Sanitária: 4798-6765.

Deixe seu Comentário

Leia Também

OAB Suzano realiza Congresso Acadêmico sobre os 10 anos do Código de Processo Civil neste sábado
Região

OAB Suzano realiza Congresso Acadêmico sobre os 10 anos do Código de Processo Civil neste sábado

OAB Itaquá e ESA promovem curso sobre inteligência artificial
Região

OAB Itaquá e ESA promovem curso sobre inteligência artificial

Itaquá tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol
Região

Itaquá tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol

Dia Mundial dos Animais: Câmeras da SPMAR flagram fauna silvestre da Mata Atlântica
Região

Dia Mundial dos Animais: Câmeras da SPMAR flagram fauna silvestre da Mata Atlântica

Câmara de Mogi homenageia 10&ordm; aniversário do grupo circense Combuca da Judite
Região

Câmara de Mogi homenageia 10º aniversário do grupo circense Combuca da Judite

Ferraz realiza 7&ordm; Encontro do Clube do Fusca e Carros Antigos
Região

Ferraz realiza 7º Encontro do Clube do Fusca e Carros Antigos