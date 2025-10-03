Mogi realiza fiscalização em depósito na noite desta quinta-feira (2)

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Vigilância Sanitária e do Departamento de Fiscalização de Posturas, realizou na noite desta quinta-feira (2/10) uma ação de fiscalização em um depósito de recicláveis, em Braz Cubas. A operação aconteceu em conjunto com a Polícia Civil.

A iniciativa ocorreu em meio ao surto de casos de intoxicação ligados a bebidas adulteradas com metanol, registrado em diferentes cidades do Estado de São Paulo. Durante a operação, equipes da Seccional de Mogi das Cruzes deflagraram a apreensão de cerca de 20 mil garrafas de bebidas alcoólicas vazias, suspeitas de serem reutilizadas em envases clandestinos.

No galpão, que funcionava como depósito não autorizado de vasilhames de bebidas alcoólicas, os policiais localizaram milhares de frascos organizados por marca. Durante a vistoria, os agentes flagraram funcionários realizando higiene nas garrafas, procedimento que sugere preparo para nova composição e posterior comercialização.

De acordo com depoimento do proprietário, as garrafas higienizadas seriam remetidas para Passa Quatro (MG), onde, segundo a Polícia, haveria novo envase, possivelmente irregular.

Além das irregularidades apontadas pela Polícia Civil, a Vigilância Sanitária constatou que os materiais estavam armazenados em local com precárias condições de higiene e sem controle de pragas. O responsável também não apresentou documentos como alvará e licença de funcionamento. Diante das autuações cabíveis, o depósito teve as atividades paralisadas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá apurar a destinação do material apreendido.

Segundo o diretor da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Jefferson Leite, as fiscalizações da Vigilância Sanitária são contínuas e visam assegurar que estabelecimentos comerciais, incluindo depósitos em funcionamento na cidade, atendam às normas sanitárias e de segurança, protegendo a saúde da população.

“A fiscalização tem caráter preventivo. Nosso trabalho é garantir que nenhum estabelecimento coloque em risco a saúde da população. A Vigilância Sanitária faz este combate às irregularidades, sempre com foco na proteção das pessoas”, destacou o diretor.

Denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Sanitária: 4798-6765.