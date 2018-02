Mogi realiza hoje a 1ª edição do ano do programa Bairro Feliz

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia, neste sábado (24), a programação de 2018 do programa Bairro Feliz, que leva atrações de lazer e serviços para os bairros da cidade. A ação acontece até às 14 horas, na Escola Municipal Professor Rodolpho Mehlmann, na Vila Natal. Durante o evento, mais de 60 serviços serão disponibilizados para a população.

“O Bairro Feliz é uma iniciativa que apresentou um resultado muito positivo no ano passado, aproximando serviços públicos da população, com a participação das equipes da Prefeitura e também de entidades parceiras”, afirmou o prefeito Marcus Melo (PSDB).

Neste ano, serão realizadas 26 edições do projeto. A iniciativa reúne opções de lazer para as crianças e serviços disponibilizados pela Prefeitura e por entidades parceiras, como a Polícia Civil, que realiza a emissão da primeira via da carteira de identidade para menores de 18 anos, a OAB e o Sebrae.

Entre os serviços municipais, são oferecidos atendimentos na área da Saúde, a estrutura da Escola Mirim de Trânsito, Banco do Povo, emissão de Carteira de Trabalho, recepção de currículos pelo programa Emprega Mogi, orientações de Assistência Social e programas, orientações sobre meio ambiente e serviços de beleza, como corte de cabelo, esmaltação de unhas e limpeza de pele, que são feitos por alunos do Crescer.

Além dos serviços, os bairros atendidos pelo Bairro Feliz também recebem os trabalhos do programa Cuida+Mogi, que realiza ações de manutenção urbana, e do Ilumina Mogi, que faz a manutenção da iluminação pública.

Na edição deste sábado, alunos da Professor Rodolpho Mehlmann também farão apresentações. Estarão em ação os integrantes do grupo de ginástica artística, da fanfarra, do grupo de dança e do grupo de teatro. A unidade de ensino que receberá o Bairro Feliz fica na Rua José de Moura Resende, 200.

De acordo com o calendário programado para este ano, serão beneficiados os bairros Vila Natal, Moralogia, Porteira Preta, Novo Horizonte, Conjunto Nova Bertioga, CDHU Jardim Bela Vista, Parque São Martinho, Cocuera, Jardim Santos Dumont, Vila Brasileira, Quatinga, Jardim Maricá, Vila Moraes, Parque Olímpico, Jardim Aracy, Vila da Prata, Chácara Santo Ângelo, Conjunto Jefferson, Parque Leon Feffer, Parque Centenário, Botujuru, Jardim das Bandeiras, Sabaúna, Jundiapeba, Biritiba Ussú e Taiaçupeba.

Em 2018, a iniciativa completa 15 anos de existência. O programa foi criado em 2003, com o nome de Rua Feliz. Em 2009, passou a chamar Rua Mais Feliz Cidadã, ganhando novas atrações e passando a contar com serviços oferecidos à comunidade. Por fim, em 2017, o projeto cresceu e se transformou no Bairro Feliz, oferecendo ainda mais serviços e atrações.

No ano passado, o programa realizou 26 edições e atendeu cerca de 65 mil pessoas.