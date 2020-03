Mogi realiza megamutirão e tapa 996 buracos durante o final de semana

Um total de 996 buracos tapados. Este é o resultado do megamutirão da Operação Tapa-Buraco, que foi realizado neste último final de semana em Mogi das Cruzes. As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos se dividiram em várias frentes e atuaram em mais de 20 bairros da cidade, fazendo recapes conforme Ouvidorias abertas pela população e também de acordo com situações identificadas nos próprios locais.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Dirceu Meira, explica que em várias ruas havia apenas uma Ouvidoria aberta, porém ao chegar ao local as equipes constataram a presença de mais buracos, portanto já procederam com o reparo dos mesmos. “Na avenida Kenny, por exemplo e na Capitão Arcílio Rizzi, em Cezar de Souza, tínhamos uma Ouvidoria aberta para cada rua, porém acabamos fazendo o recape de quatro buracos na avenida Kennedy e cinco na Arcílio Rizzi”, exemplificou, lembrando que isso se repetiu em muitos dos locais visitados.

Dirceu destacou ainda que em alguns pontos foi aplicado um volume maior de massa asfáltica, para tapar buracos próximos uns dos outros e também para prevenir a abertura de novas depressões. “Em alguns locais havia um ou mais buracos, porém ao redor deles vários pontos craquelados, que certamente abririam em pouco tempo, então nesses locais aplicamos mais massa, já com o objetivo de prevenir o aparecimento de novos buracos”, pontuou.

Foram utilizadas mais de 200 toneladas de asfalto para a força-tarefa, que foi organizada com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade de ruas e avenidas da cidade. Além do desgaste natural, causado pelo tempo e pelo tráfego de veículos, as chuvas intensas das últimas semanas também deixaram prejuízos na capa asfáltica, além de terem atrapalhado a programação diária das equipes de manutenção.

Em 2019, a SMSU recuperou mais de 116.000 metros quadrados de vias, por meio de seus programas de asfaltamento e recapeamento, com um aumento de mais de 114% em relação a 2018, em que o total foi de 54.000m². Já em 2017, o total recuperado foi de 4.500 metros quadrados de vias. A meta para 2020 é recuperar mais de 300 mil metros quadrados em toda cidade.