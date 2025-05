Mogi realiza mutirão de empregos com mais de 300 vagas no sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, promoverá no dia 24 de maio, um mutirão com mais de 300 vagas de empregos disponíveis em grandes empresas que atuam na cidade. A ação realizada em parceria com a AGFE (Agência de Fomento Empresarial), será das 9 às 13 horas, no prédio II da administração municipal, localizado na região central do município.

As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de qualificação, com vagas para candidatos com e sem experiência. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho e fortalecer a conexão entre empregadores e trabalhadores locais.

Os interessados devem comparecer ao evento portando seus documentos pessoais e o currículo atualizado.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai, este importante passo reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento econômico. "Este evento visa criar oportunidades de trabalho para a população mogiana, fortalecendo a economia da cidade e proporcionando melhores condições de vida para os cidadãos. A ação promove ainda a geração de empregos e renda, além de suporte às empresas locais", disse.

As empresas participantes estarão presentes com equipes no local para realizar triagem de currículos, prestar orientações e realizar os processos seletivos. Haverá também apoio técnico no local para orientação profissional e cadastro de currículos.

O mutirão faz parte das ações da Prefeitura voltadas à geração de emprego e renda, por meio de parcerias com o setor produtivo e instituições de fomento como a AGFE.

O prédio II da Prefeitura de Mogi das Cruzes fica localizada na avenida Francisco Franco, 133, no Centro. Mais informações pelo telefone (11) 97422-4273.