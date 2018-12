Mogi realiza operação para monitorar e minimizar impacto do trânsito no Ano Novo

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza a partir desta sexta-feira (28) a Operação Ano Novo, que busca organizar e diminuir o impacto do trânsito de veículos que passam pela cidade em direção ao Litoral durante o Réveillon. A medida envolve as Secretarias Municipais de Transportes, Segurança e Serviços Urbanos e tem como principal foco o trecho da via Perimetral entre as rodovias Mogi-Dutra e Mog-Bertioga.

Durante a operação, agentes municipais de trânsito irão controlar a fluidez do trânsito de veículos e orientar os motoristas. Já os funcionários do Departamento de Fiscalização de Posturas farão a verificação do comércio ambulante nas vias. Por fim, a Guarda Municipal atuará nas duas frentes.

O trabalho será realizado na sexta-feira (28), das 15 às 22 horas, no sábado (29), domingo (30) e segunda-feira (31), das 8 às 20 horas.

“Neste período do ano, Mogi das Cruzes recebe um fluxo intenso de veículos que passam pela cidade para acessar a rodovia Mogi-Bertioga. Com isso, a via Perimetral acaba sofrendo os reflexos desta movimentação e também quando há lentidão na rodovia”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou ainda que o corredor vem recebendo revitalização na sinalização horizontal e vertical, que está sendo feita pelas equipes da pasta. Além disso, as indicações referentes à rodovia Mogi-Bertioga serão reforçadas.

Transporte coletivo

A Operação Ano Novo também terá interferência nas linhas de ônibus que circulam pela rodovia Mogi-Bertioga no sentido Centro-Bairro. A ação inclui as linhas E392 (Manoel Ferreira via Biritiba Ussu), E393 (Biritiba Ussú), E394 (Taiaçupeba), E395 (Taiaçupeba via Quatinga), E396 (Fazenda Pedra Branca) e E397 (Bairro São João).

A situação do trânsito na via será monitorada pela Secretaria Municipal de Transportes e, se necessário, implantará uma operação especial em que os ônibus das linhas com corredor pela rodovia fazem itinerários alternados. A cada três partidas, uma é feita pelo itinerário normal enquanto outras duas são feitas pelo itinerário alternativo, em que o ônibus segue no itinerário normal até a rua Carmem de Moura Santos e, de lá, segue pela rodovia Mogi-Salesópolis e estrada do Nagao. No sentido Bairro-Centro não haverá alterações.