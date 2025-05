Mogi realiza Simulado de Emergência sobre riscos de acidentes como início do Maio Amarelo

Um acidente envolvendo um ônibus escolar, um automóvel e um ciclista, com 15 vítimas, foi o cenário do Simulado de Emergência realizado na manhã desta quinta-feira (08/05), na praça Veteranos de Guerra, em Jundiapeba. A ação foi realizada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e pelo Corpo de Bombeiros e faz parte da programação do Maio Amarelo no município.

Dezenas de pessoas acompanharam a ação, que simulou uma ocorrência real, com atendimento médico realizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Mogi das Cruzes. Materiais educativos também foram entregues por equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, do Detran-SP e das empresas concessionárias do transporte coletivo.

“O mês de maio é muito importante para trazer conscientização sobre a importância do comportamento seguro no trânsito para toda a população e diminuir o número de acidentes. A realização do Simulado de Emergência faz parte deste trabalho e mostra para a população, de uma forma bem clara, os riscos de acidentes”, destacou o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Ary Kamiyama.

Na situação proposta, um automóvel colidiu com um ônibus escolar e, desgovernado, atingiu um ciclista que que transitava pela via. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram deslocadas para o atendimento das vítimas, que foram classificadas, de acordo com a gravidade dos ferimentos. Os casos mais graves, após primeiro atendimento, foram encaminhados para o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, que também fez parte da ação.

“O foco principal da ação é a conscientização tanto da população que assiste o simulado quanto de quem está passando nos veículos ou a pé. Também é um treinamento para o atendimento de vítimas e para a integração das equipes”, explicou o tenente Marcelo dos Passos Miyatake, do 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros.

Agentes municipais de trânsito e a Polícia Militar também acompanharam a atividade desta quinta-feira.

Maio Amarelo

A programação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes prevê ações voltadas à segurança viária durante todo o mês. O tema deste ano é “Desacelere. Seu bem maior é a vida” e até o dia 30 equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito estarão em algum ponto da cidade para a realização de atividades. O objetivo é chamar a atenção da população para a importância de um trânsito mais seguro, harmônico e humano.

Nesta sexta-feira (09/05), serão realizadas palestras para funcionários da concessionária Princesa do Norte, do sistema municipal de transporte coletivo. O trabalho terá a parceria do SAMU de Mogi das Cruzes.

A programação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes terá atividades durante todo o mês, com ações realizadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, com apoio de órgãos estaduais e entidades parcerias. O encerramento está previsto para o dia 30 de maio, com uma ação voltada à terceira idade no Centro Dia do Idoso.

Veja a programação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes:

• 05/05 - Simpósio de Trânsito e Segurança Viária

• 06/05 - Operação Travessia Segura (Estação Mogi das Cruzes da CPTM)

• 07/05 - Palestra no Tiro de Guerra

• 07/05 - Palestra no Shibata Centro de Distribuição

• 08/05 - Simulado de Emergência (Praça Veteranos de Guerra)

• 09/05 - Palestra na concessionária Princesa do Norte

• 12/05 - Palestra no Centro Municipal de Paradesporto

• 13 e 14/05 - Escola Mirim De Trânsito Itinerante (CEIM Professora Luiza Conceição da Silva - Jundiapeba)

• 15/05 - Pit Stop Motociclistas (Rodovia Pedro Eroles – Mogi Dutra)

• 16/05 - Escola Mirim De Trânsito Itinerante

• 19/05 - Operação Travessia Segura (Terminal Estudantes)

• 20/05 - Escola Mirim De Trânsito Itinerante (Colégio Raízes)

• 21/05 - Palestra na concessionária CS Brasil

• 22/05 - Escola Mirim De Trânsito Itinerante

• 23/05 - Palestra na empresa Rayflex - Portas Rápidas

• 23/05 - Operação Direção Segura e Escola Mirim de Trânsito Itinerante (Estacionamento do Hipermercado Shibata - Vila Industrial)

• 25/05 - Escola Mirim de Trânsito Itinerante (Parque Centenário)

• 26 e 27/05 - Escola Mirim de Trânsito Itinerante (EM. Professora Heliana Mafra Machado de Castro)

• 28/05 - Palestra no Semae

• 29/05 - Simulador de Impacto (Largo do Rosário)

• 30/05 - Projeto Terceira Idade em Foco (Vila Dignidade)