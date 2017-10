Mogi recebe 2º Congresso Internacional de Educação Especial a partir desta sexta

Mogi das Cruzes vai sediar, de 20 a 22 de outubro, o 2º Congresso Internacional de Educação Especial 2017 – Criando Elos… do Saber ao Aprender… O Congresso conta com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes e é organizado por meio de uma parceria entre a Faculdade do Clube Náutico e o Grupo Fazer o Bem. O congresso será no Auditório do Cemforpe e integra o calendário do Outubro da Educação, mês dedicado pela Administração Municipal para a apresentação de iniciativas inovadoras e projetos da área.

O objetivo do evento é fomentar a investigação na área de educação especial e inclusão, ampliando a visão do respeito à diversidade. A programação conta com cursos e palestras, além de apresentações artísticas e trabalhos científicos, que contribuirão para o aperfeiçoamento de profissionais e estudantes e a integração das pessoas com deficiência à sociedade, com a abordagem de temas como Educação, Saúde e Qualidade de Vida.

Participarão aproximadamente 600 pessoas entre pedagogos, psicopedagogos, psicomotricistas, educadores físicos, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, pais e familiares de pessoas com deficiência, setor público, pesquisadores, entre outros interessados. Ao final do evento, todos os participantes receberão o certificado emitido pela Faculdade do Clube Náutico Mogiano, reconhecida pelo MEC. Mais informações no site www.cieduespecial2017.com.br

“É um evento importante para nossa cidade e dentre os 600 participantes, 182 são profissionais da nossa rede. Fazemos um trabalho inclusivo com a oferta de um atendimento de qualidade feito por especialistas voltados para a educação no contraturno das aulas”, destacou a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes. A cidade conta com a Escola Municipal de Educação Especial Professora "Jovita Franco Arouche" – EMESP, 13 salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e o Pró-Escolar, além da APAE de Mogi das Cruzes, que recebe subvenção municipal.