Mogi recebe a carreta da mamografia na próxima semana

A Carreta da Mamografia do Programa Estadual “Mulheres de Peito” chega a Mogi das Cruzes na próxima segunda-feira (2). A novidade é o primeiro resultado da reunião do prefeito Marcus Melo com o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, realizada no último dia 19, para solicitar aumento no número de vagas para consultas e exames de especialidades na cidade.

Os exames de mamografia serão destinados para atendimento exclusivo de mulheres que já aguardam pelo procedimento. “Ficamos muito satisfeitos com o rápido retorno do Governo do Estado para uma das demandas apresentadas na semana passada”, afirmou o prefeito, que recebeu o retorno durante visita à Brasília. Na oportunidade, o chefe do Executivo esteve também no Ministério da Saúde em busca de novas parcerias para Mogi das Cruzes.

A Carreta da Mamografia será montada no Largo do Rosário na segunda-feira e os atendimentos começam na terça-feira, dia 3, prosseguindo até o dia 21 de dezembro com um total de 775 exames disponibilizados. De segunda a sexta-feira, o atendimento será realizado das 9 às 18 horas e serão convocadas 50 pacientes por dia. Aos sábados, o horário será das 9 às 13 horas, com 25 pacientes.

As convocações estão sendo feitas pela Secretaria Municipal de Saúde com base nas solicitações já existentes e as pacientes devem comparecer no dia e horário marcado com documento pessoal, cartão SUS e cartão SIS.

Para reduzir os prazos e esperas, a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo vários mutirões. Desde segunda-feira (25), está em andamento um mutirão de exames na Unica de Jundiapeba com oferta de vagas para ultrassonografias de mama, ultrassonografias com doppler, mamografia, eletroencefalograma, eletrocardiograma e teste ergométrico.

O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes também está promovendo mutirões para acelerar o atendimento com consultas de cardiologia, exames de ecocardiograma, endoscopia e colonoscopia. E nesta quarta-feira (27/11) foi iniciado um mutirão de Oftalmologia no Pró-Hiper, que prossegue nesta quinta (28) e sexta-feira (29/11).

Em todos os casos, os procedimentos são destinados para pacientes que já aguardavam as convocações. Não há atendimento para demanda espontânea. “Quero pedir aos pacientes que não faltem às consultas e exames agendados. Quem não puder comparecer, deve informar à Secretaria de Saúde para que a vaga seja liberada para outra pessoa. Estamos realizando um grande trabalho e não podemos desperdiçar essas vagas”, afirma o secretário municipal de Saúde, Francisco Bezerra.