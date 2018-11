Mogi recebe a partir desta quarta-feira a I Bienal Funarte de Bandas de Música

Uma oportunidade única de debater, em um mesmo espaço, informações qualificadas sobre tudo o que compõe o desenvolvimento de uma banda de música, como história, ritmo, educação, questões sociais e políticas, e tudo sendo discutido por músicos profissionais de todas as regiões do país com experiência no assunto. Este é o objetivo da primeira edição da Bienal Funarte de Bandas de Música, que acontecerá em Mogi das Cruzes entre estas quarta e sexta-feiras (21 a 23 de novembro), com atividades no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, no Centro de Cidadania e Arte (Ciarte) e no Theatro Vasques.

Veja a programação completa dos três dias da I Bienal Funarte de Bandas de Música

Inscreva-se

Atualmente existem mais de três mil bandas de música no Brasil, um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil, que representa uma das mais legítimas manifestações musicais ainda observadas por todas as regiões do País. Hoje, inúmeros projetos são desenvolvidos em universidades, fundações, instituições culturais e educacionais, a fim de modernizar o processo educacional musical, agregando novas metodologias de ensino de instrumentos, melhor base teórica, aprimoramento dos ensaios, entre outros pontos. No entanto, as conexões não ocorrem com frequência e os projetos permanecem isolados em suas localidades, o que impede muitas vezes a replicação de ações positivas.

No caso da Bienal Funarte de Bandas de Música, haverá uma extensa programação, conduzida por inúmeras personalidades do universo das bandas de música, além de sinfônica, abordando assuntos como “Educação Musical e Plano Pedagógico nas Escolinhas das Bandas”, “Gestão Administrativa as Corporações Musicais, “Políticas Públicas de Apoio às Bandas de Música”, “O Papel das Universidades no Apoio ao Desenvolvimento da Banda de Música e Banda Sinfônica”, entre outros temas.

Tudo isso sob o comando de gestores, maestros, produtores, instrumentistas, educadores e outros profissionais, com o objetivo de estimular uma rede de comunicação entre regentes, compositores, arranjadores e apoiadores do movimento de desenvolvimento da banda de música como fator de transformação social e cultural, bem como dar um passo adiante em todo o processo já consolidado pelos Paineis Funarte de Bandas de Música. A Bienal contará ainda com recitais, concertos, mostras de trabalhos e grupos de estudo.

Entre os talentos de Mogi das Cruzes que participarão do evento, destaque para a Banda Escolar do CEMPRE Profº José Limongi Sobrinho, fundada em setembro de 2015, fruto da ampliação do projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola” da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que desenvolve o ensino de música sinfônica para 197 alunos, e atende os mais de 750 alunos da jornada básica regular matriculados na instituição de ensino localizada no bairro do Botujuru.

Desde 2011, a Prefeitura de Mogi das Cruzes viabilizou, baseando-se no atendimento à Lei Federal nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, a inclusão de aulas de musicalização e ensino sinfônico na grade curricular dos alunos das escolas municipais, por meio do projeto. Atualmente, o projeto atende crianças e jovens de 16 escolas e é gerenciado pela Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes. Dentro deste projeto, que tem ainda interface da Secretaria de Cultura em grupos que já completam 15 anos de história, como Canarinhos do Itapety e a Orquestra Sinfônica Jovem Mogi das Cruzes, mais de 11 mil crianças são atendidas atualmente, tanto da comunidade de Mogi das Cruzes quanto das 16 escolas. Cada um desses polos está localizado em regiões específicas do território municipal, onde se identificam situações de vulnerabilidade social.

A I Bienal Funarte de Bandas de Música é uma realização da Fundação Nacional das Artes (Funarte) e tem apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, Fundação Carlos Gomes e Escola Municipal de Música de São Paulo. Inscrições devem ser feitas pelo site.

SERVIÇO:

I BIENAL FUNARTE DE BANDAS DE MÚSICA

DATA: 21 a 23 de novembro

HORÁRIO: abertura oficial a partir das 14 h (21); a partir das 08h30 (22 e 23)

LOCAIS: Centro Cultural de Mogi das Cruzes (Praça Mon. Roque Pinto de Barros – Centro); CIARTE (R. Dr. Ricardo Vilela, 69 – Centro, Mogi das Cruzes); Teatro Vasques (R. Dr. Corrêa, 515 – Centro, Mogi das Cruzes)