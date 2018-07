Mogi recebe doação de área para construção de Maternidade Municipal

A Prefeitura de Mogi das Cruzes conseguiu a doação de uma área de 3 mil metros quadrados localizada na Rua Francisco Afonso de Melo, 550, onde funcionou o antigo Fórum Distrital de Braz Cubas. O imóvel que abrigará a futura Maternidade Municipal estava sendo solicitado desde o ano passado pelo prefeito Marcus Melo ao Governo Estadual.

A doação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo da última quinta-feira. “Com a escritura do terreno em mãos, vamos licitar o projeto técnico da futura maternidade para o qual já existe um estudo preliminar em andamento. Concluído o projeto, será a vez da licitação para contratação de uma empresa especializada na construção”, comemorou o prefeito Marcus Melo (PSDB).

A implantação de uma Maternidade Municipal é meta da administração municipal para suprir as necessidades de assistência às gestantes e bebês.

Atendimento

Atualmente, Mogi das Cruzes conta apenas com a maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, que presta atendimento regional e, há tempos, opera acima da capacidade.

O projeto da futura Maternidade Municipal foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo em parceria com a Secretaria de Saúde e prevê a construção de um prédio com aproximadamente 7 mil metros quadrados distribuídos em seis pavimentos.

Nova maternidade

A unidade deve contar com leitos para gestantes, puérperas, leitos especializados no sistema canguru, leitos para gestantes de alto risco, além de quartos para atendimento pré-parto, parto e puerpério. “A Maternidade Municipal será construída com capacidade acima da necessidade atual, prevendo o crescimento da cidade nos próximos 20 ou 30 anos”, explicou o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.

A futura unidade deverá contar com 51 leitos, mais 10 leitos de UTI Neonatal e de 10 leitos de cuidados intermediários, além da UTI Adulto, Centro Obstétrico e demais espaços especializados. Terá capacidade para realizar entre 400 e 500 partos por mês.