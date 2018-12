Mogi recebe neste domingo maratona de bicicleta e atividades esportivas

Com o intuito de promover a atividade física na comunidade, o SESI Mogi das Cruzes realiza a primeira Bicicletada. O evento de incentivo à prática esportiva acontece no domingo, 9 de dezembro, a partir das 8 horas, com largada na Estação Estudantes da CPTM (Linha 11 – Coral). Para participar, é preciso se inscrever por e-mail e pagar a taxa de $50, que inclui um kit com camiseta, medalha, frutas, água e barra de cereal.

A Bicicletada une diferentes modalidades esportivas com o intuito de aproximar a comunidade dos serviços de qualidade de vida oferecidos pelo SESI-SP. A programação tem início com o circuito ciclístico. Com 6 km de extensão, o passeio parte da Estação Estudantes e segue até o SESI Mogi das Cruzes. Durante o trajeto, os participantes percorrem os principais pontos históricos da cidade. Ao chegar na unidade, poderão participar de aulas de zumba, alongamento e oficinas esportivas. Tudo isso dirigido e orientado pelos professores.

As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de dezembro, pelo e-mail lidiane.melo@sesisp.org.br, com nome completo, data de nascimento, RG e CPF. A unidade emitirá um boleto no valor de $50, que inclui um kit com camiseta, medalha, frutas, água e barra de cereal. A inscrição só será validada quando o comprovante de pagamento for enviado por e-mail ou WhatsApp dos Jogos do SESI: 11 9 7593 3763.

SERVIÇO

Local: Largada na Estação Estudantes da CPTM em direção ao SESI Mogi das Cruzes

Datas e horário:

Inscrições – até 7 de dezembro, pelo e-mail lidiane.melo@sesisp.org.br ou na Secretaria Única do Sesi Mogi das Cruzes

Evento – 9 de dezembro, 8h, com largada na Estação Estudantes da CPTM (Linha 11 – Coral) em direção ao SESI Mogi das Cruzes

Capacidade: 200 vagas

Público-alvo: Comunidade geral

Informações: 11 9 7593 3763, lidiane.melo@sesisp.org.br

Entrada – R$ 50: incluso kit com camiseta, medalha, frutas, água e barra de cereal