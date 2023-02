Mogi recebe polo do Projeto Guri com matrículas para aulas com início imediato

Mogi das Cruzes receberá polo do Projeto Guri com aulas gratuitas de viola caipira, além de iniciação musical para crianças e adultos, no Casarão do Carmo. Ao todo, estão disponíveis 175 vagas na unidade e os interessados devem se dirigir ao equipamento a partir de 1º de março, para realização das matrículas. As aulas serão presenciais e terão início imediato na próxima quarta-feira (01/03).

As matrículas serão realizadas pela equipe do Projeto Guri apenas às quartas-feiras, no Casarão do Carmo, das 8 às 18 horas. Aos interessados, é necessário levar um documento de identidade (original e cópia) dos pais e alunos, comprovante de residência, além de uma declaração de regularidade escolar, diretamente no polo da unidade, localizado dentro da sede da Secretaria Municipal de Cultura. Menores de idade devem ser matriculados por seus responsáveis legais.

Os interessados terão uma hora de aula semanal nos cursos de Iniciação Musical Para Adultos e Viola Caipira. Já a Iniciação Musical para Crianças oferecerá duas horas de aulas semanais aos pequenos.

As aulas serão realizadas todas às quartas-feiras, das 8 às 18 horas, divididas em quatro turmas de Iniciação Musical para Crianças (de 6 a 9 anos de idade), uma de Iniciação Musical Para Adultos (acima de 18 anos) e mais quatro de Viola Caipira (para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos). O Projeto Guri atenderá 25 crianças por turma de Iniciação Musical para Crianças, 25 adultos na aula de Iniciação Musical Para Adultos, além das 12 vagas por workshop de Viola Caipira.

A ação foi possibilitada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, que sediará este programa do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.