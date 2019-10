Mogi recebe treinamento do Exército a partir desta segunda-feira

Mogi das Cruzes receberá a partir da próxima segunda-feira (7) um treinamento especial do Exército Brasileiro. Tropas da 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel), que tem sede em Caçapava, estarão na cidade para diversos exercícios que acontecerão na área rural até o dia 11 de outubro.

Na segunda-feira (7), a partir das 9h, o prefeito Marcus Melo participará da formação da tropa e dará as boas vindas aos militares. O evento acontecerá na avenida Cívica, no Mogilar.

Durante o Exercício Poço Preto VII serão desenvolvidas missões de patrulha com diversos objetivos voltados ao combate contra Forças Irregulares, apoiadas por ações como proteção de estruturas estratégicas, interdição de área, ações em vias de circulações terrestres e aquáticas, operações de busca e apreensão e, por fim, uma Ação Cívico Social.

Durante toda a semana, a Prefeitura de Mogi das Cruzes dará apoio à operação, com intervenções logísticas necessárias e alojamento dos militares participantes.

As ações serão desenvolvidas por tropas da 12ª Brigada que estão aptas a cumprir operações complementares, neste caso, Operações contra Forças Irregulares. De acordo com o Exército, as operações desta natureza implicam também colocar em prática as capacidades já adquiridas pela Brigada de operar em ambientes de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e de Cooperação e Coordenação com Agências.

Além de Mogi das Cruzes, o Exercício Poço Preto VII também acontecerá nos municípios de Biritiba Mirim e Guararema.