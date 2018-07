Mogi receberá documentação para vagas em feiras nesta quarta e quinta-feira

A Secretaria de Agricultura receberá entre esta quarta e quinta-feira (18 e 19) a documentação para o preenchimento de 12 vagas em feiras livres da cidade. No início deste mês foi aberto um chamamento para 8 vagas para feira de produtos orgânicos no Parque da Cidade e quatro para as feiras noturnas da cidade, sendo duas para o Mercado do Produtor Minor Harada e o mesmo número para a da Rua Braz Cubas, no Centro. Os interessados podem consultar os editais completos no página da Secretaria de Agricultura.

As primeiras vagas a serem preenchidas serão as de lanches e especialidades em peixes da feira noturna da Rua Braz Cubas, que acontece às quintas-feiras das 16 às 21 horas. Os candidatos deverão entregar os documentos no dia 18 de julho até às 14 horas. Os envelopes serão abertos às 15 horas. Para a feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, realizada às sextas-feiras das 17 às 22 horas, as vagas são para crepe francês e legumes. A documentação deve ser entregue no dia 19 de julho até às 9 horas. A abertura dos envelopes será às 10 horas.

O maior número de vagas é para a feira de produtos orgânicos no Parque da Cidade. Os interessados em concorrer a uma das oito vagas devem entregar a documentação até 19 de julho às 14 horas. A abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 15 horas. A feira é realizada aos sábados, das 8 às 13 horas e são oferecidas cinco vagas para frutas, legumes e verduras, uma para geleias, doces e chocolates, uma para produtos de mercearia e outra para alimentos prontos para o consumo.

Os interessados devem entregar a documentação exigida no edital na sede da Secretaria de Agricultura, localizada no Mercado do Produtor “Minor Harada”, que fica na Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes 550, no Mogilar. Os envelopes serão abertos no mesmo local. Mais informações pelo telefone 4798-5136.